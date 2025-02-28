مؤتمر أنشيلوتي: فالفيردي سيغيب أمام ريال بيتيس.. ومبابي جاهز

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موقف الثنائي فريدريكو فالفيردي وكيليان مبابي من المشاركة أمام ريال بيتيس.

ويلعب ريال مدريد أمام نظيره بيتيس غدا السبت ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "ريال بيتيس منافس جيد ويتمتع بالجودة الفردية والجماعية. إنها مباراة صعبة للغاية ويمكن أن يحدث فيها أي شيء".

وأضاف "لقد تحسنا في الجانب الدفاعي بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة، والحالة البدنية للفريق جيدة للغاية".

وكشف"فالفيردي يعاني من انزعاج بسيط ولن يكون متاحا أمام ريال بيتيس، لكنه سيكون متاحا للمباراة التالية. مبابي عاد وفي حالة جيدة".

وتابع "أسينسيو ظهير أيمن مختلف عن فاسكيز وفالفيردي ويجيد الناحية الدفاعية بشكل رائع. إذا كان لديك جناح، مثل رودريجو، فلن تحتاج إلى ظهير يهاجم كثيرا".

وأتم"مودريتش من القلائل الذين لم يتعرضوا للإصابة. إنه في حالة بدنية رائعة ولا أرى سببا يمنعه من لعب مباراتين متتاليتين".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة متصدر الدوري.

فيما يتواجد ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 35 نقطة.