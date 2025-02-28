التشكيل - عبده يحيى أساسي مع غزل المحلة.. وكابو يقود هجوم إنبي

يلتقي غزل المحلة أمام إنبي على استاد غزل المحلة في الجولة 16 من بطولة الدوري المصري.

ويحتل المحلة المركز الـ15 برصيد 14 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة، قبل جولتين من نهاية الدور الأول.

وفقد الفريقان فرصتهما في التأهل ضمن المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب، وسيتواجدان في المجموعة الثانية للهروب من الهبوط.

ويلتقي غزل المحلة في الجولة الأخيرة أمام بتروجت، فيما يلعب إنبي أمام الزمالك.

ويبدأ غزل المحلة بقيادة مديره الفني نيكوديموس بابافاسيليو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – محمد جابر

الوسط: رشاد العرفاوي – موري توريه – محمد بن شرقي

الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة - محمد أشرف

أما سيد ياسين المدير الفني فأعلن تشكيل إنبي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بودي سمير

الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - مصطفى دويدار - أحمد زكي

الوسط: محمد سمير - أحمد صبيحة - زياد كمال - أحمد العجوز

الهجوم: رفيق كابو - محمد حتحوت