"سأغير اسمي".. نيمار يكشف كواليس عرض جوارديولا منتصف الليل

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 14:21

كتب : FilGoal

نيمار مع جوارديولا

كشف البرازيلي نيمار عن كواليس لأول مرة قبل انتقاله إلى أوروبا عام 2013.

وتألق نيمار بصحبة سانتوس البرازيلي ونجح في تسجيل أكثر من 100 هدف، وتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم عام 2012 وهو الهدف الذي أحرزه في شباك فلامينجو البرازيلي.

وأوضح نيمار في بودكاست podpah: "قبل انتقالي إلى برشلونة تلقيت عرضا للانضمام إلى بايرن ميونيخ عن طريق بيب جوارديولا"

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وأكمل النجم البرازيلي: "بعد فوزي بجائزة بوشكاش، اتصل بي والدي الساعة 2 صباحا وطالبني بفتح باب غرفتي لأتفاجأ بصحبته جوارديولا والمترجم".

وأضاف: "جوارديولا أخبرني أنه يريدني الانضمام معه ليجعلني اللاعب الأفضل في العالم وأخبرني (إذا لم تسجل 60 هدفا في الموسم سأغير اسمي)، لأجيبه (ولكن ما الفريق)".

وسرد نيمار كواليس حواره مع جوارديولا: "بيب رد (لقد وقعت مع بايرن ميونيخ، أعرف أنها مدينة باردة ولكن سأعتني بك)، ولكن في النهاية اخترت الانضمام لبرشلونة"

وترك جوارديولا فريق برشلونة عام 2012، وانتقل لتدريب بايرن ميونيخ، في الوقت الذي لمع اسم نيمار مع سانتوس وبات هدفا للأندية الأوروبية، وأبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.

وسرد نيمار أسباب تفضيله برشلونة على ريال مدريد: "عرض ريال مدريد كان شيكًا على بياض، كنت سأكسب 3 أضعاف المال في ريال مدريد، فلورنتينو كان يحبني، لكنني أردت برشلونة من قلبي، رونالدينيو لعب هناك وأردت اللعب مع ميسي".

وانضم نيمار إلى برشلونة عام 2013 ليحقق ثلاثية رائعة من ليونيل ميسي، ولويس سواريز ليحققوا الثلاثية موسم 2014 - 2015.

نيمار صاحب الـ33 عاما، يلعب الآن مع نادي طفولته سانتوس الذي انضم له في يناير بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي، ويحلم بالعودة إلى برشلونة الصيف المقبل.

نيمار جوارديولا برشلونة سانتوس
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