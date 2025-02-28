لاعب عربي.. تقرير: ميلان يحدد بديل ثيو هيرنانديز

كشفت تقارير عن تخطيط ميلان لضم لاعب عربي تحسبا للرحيل المحتمل لظهيره الأيسر ثيو هيرنانديز.

وارتب هيرنانديز مؤخرا بالانتقال إلى مانسيتر سيتي أو العودة لريال مدريد في الصيف المقبل,

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان حدد الجزائري ريان آيت نوري لاعب ولفرهامبتون كبديل محتمل لثيو هيرنانديز حال رحيله.

وأوضحت التقارير ذاتها أن هيرنانديز يحظى باهتمام مانشستر سيتي وكذلك ريال مدريد لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويلعب هيرنانديز في ميلان منذ صيف 2019 قادما من ريال مدريد.

ولعب صاحب الـ 27 عاما، 249 مباراة مع ميلان وسجل 33 هدفا وصنع 44 آخرين.

في المقابل يلعب آيت نوري مع ولفرهامبتون منذ 2021 قادما من أنجيه الفرنسي.

ولعب الدولي الجزائري صاحب الـ23 عاما، 145 مباراة مع ولفرهامبتون وسجل 11 هدفا وصنع 13.