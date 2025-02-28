الرياضية السعودية: إصابة مدافع الاتحاد وغيابه قد يصل لـ4 أسابيع

تلقى نادي الاتحاد السعودي خبرا صادما لإصابة اللاعب الدولي عبد الإله العمري مدافع الفريق.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن غياب العمري لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وتعرض العمري، القادم من النصر على سبيل الإعارة، للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد أمام الوحدة في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

وذكرت الصحيفة السعودية أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد وضع برنامجا خاضا للعمري للتأهيل والعودة من الإصابة.

ولن يخوض العمري مباريات فريقه أمام الأخدود والقادسية والرياض خلال شهر مارس قبل فترة التوقف الدولي.

وخاض العمري هذا الموسم 12 مباراة مع فريق الاتحاد.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الهلال.

وشارك عبد الإله العمري في 25 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد.