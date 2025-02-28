مدرب بلجيكا يعلن عودة كورتوا لقائمة المنتخب

أعلن رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا، عودة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إلى المنتخب مجددا، قبل فترة التوقف الدولي شهر المارس المقبل.

وغاب كورتوا عن منتخب بلاده بعد خلاف مع مدرب بلجيكا السابق دومينيكو تيديسكو.

وقرر كورتوا صاحب الـ32 عاما عدم الانضمام للمنتخب في ظل تواجد تيديسكو على رأس القيادة الفنية للمنتخب البلجيكي.

وأوضح رودي جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية أنه ينوي استدعاء كورتوا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، مكتفيا بقول: "سوف يعود".

وأثنى مدرب بلجيكا على حارسه: "اعتبر دائمًا أن تيبو هو أفضل حارس مرمى في العالم".

وأضاف: "زرته في مدريد قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (3-1)، حيث أتيحت لي أيضًا فرصة مقابلة كيفين دي بروين وجيرمي دوكو في اليوم السابق للمباراة".

ويستعد جارسيا الذي تولى تدريب المنتخب البلجيكي قبل أقل من شهر، للإعلان عن قائمته الأولى للمنتخب.

ويواجه منتخب بلجيكا نظيره الأوكراني في مباراتين متتاليتين ضمن دوري الأمم الأوروبية يومي 20 و23 مارس.

ولعب كورتوا 102 مباراة مع المنتخب البلجيكي.

وتوج الحارس البلجيكي خلال مسيرته بالكثير من البطولات ريال مدريد وتشيلسي وأتليتكو مدريد وجينك البلجيكي، إذ فاز مع ريال مدريد بـ بطولتين لدوري الأبطال، وبطولتين لكأس العالم للأندية، وبطولتين للسوبر الأوروبي، و3 بطولات للدوري الإسباني، بالإضافة إلى كأس انتركونتننتال، و3 بطولات للسوبر الإسباني.

كما توج مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة وحيدة لكل بطولة، ومع أتليتكو مدريد بالسوبر الأوروبي مرة، والدوري الإسباني مرة، والدوري الأوروبي مرة، بالإضافة إلى السوبر الإسباني مرة وحيدة.