مدرب الوداد السابق: عطية الله أفضل من بنتايك.. ومصدق يذكرني بنور الدين نايبت

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك

يرى عبد الرحيم طاليب مدرب الوداد والجيش الملكي السابق أن يحيى عطية الله لاعب الأهلي أفضل من مواطنه محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك.

وقال طاليب عبر موقع "لو سبورت 360" المغربي: "أنصح إدارة الزمالك بتفعيل بند شراء بنتايك لأنه لاعب سريع وموهوب وتطور كثيرا".

وتابع "بنتايك أصبح فعالا على المستوى الهجومي، لكن يحيى عطية الله أفضل منه لانه أكثر خبرة وتمرسا على مستوى البطولات الكبرى وخاصة مشاركته في كأس العالم 2022".

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وعن صلاح الدين مصدق أوضح "صلاح مصدق مدافع مميز ويذكرني بنور الدين نايبت قائد المنتخب المغربي في ثقته وهدوئه".

ويضم الزمالك بين صفوفه الثنائي المغربي، محمود بنتايك المنضم بداية الموسم الحالي معارا من سانت إيتيان الفرنسي، وصلاح الدين مصدق المنضم حديثا من نهضة الزمامرة المغربي.

ويملك الزمالك بندا يمنحه أحقية شراء تعاقد بنتايك مقابل دفع مليون يورو.

فيما يضم الأهلي بين صفوفه الرباعي المغربي: أشرف داري ورضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف بنشرقي.

الأهلي الزمالك بنتايك يحيى عطية الله صلاح الدين مصدق
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