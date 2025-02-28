ميندي جاهز لخوض كلاسيكو الهلال وأهلي جدة

كشفت تقارير سعودية عن موقف الحارس السنغالي إدوارد منيدي من المشاركة مع فريقه أهلي جدة خلال مواجهة الهلال المرتقبة.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الهلال ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ميندي سيكون جاهزا لخوض كلاسيكو الهلال واتحاد جدة بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض ميندي للإصابة خلال مواجهة أهلي جدة والقادسية بالجولة 22 من الدوري السعودي، خضع على اثرها الحارس السنغالي لجراحة في اليد.

ويسعى الهلال للفوز وتقليص الفارق مع اتحاد جدة المتصدر، فيما يبحث الأهلي عن استمرار نغمة الانتصارات خاصة بعد فوزه الثمين على القادسية بالجولة الماضية.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الخامس برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن القادسية والنصر صاحبي المركزين الثالث والرابع.

موعد المباراة والقناة الناقلة.

الهلال × أهلي جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة ssc sports 1.

ويعلق على مباراة الهلال وأهلي جدة المعلق عبد الله الحربي.