أمين عمر حكما لمباراة توجو وموريتانيا في تصفيات كأس العالم
الجمعة، 28 فبراير 2025 - 11:49
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اختيار طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لتولي إدارة مباراة توجو أمام موريتانيا.
وتقام مباراة توجو أمام موريتانيا يوم 22 مارس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكشف اتحاد الكرة عن تكليف طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر حكم ساحة لإدارة مباراة توجو وموريتانيا.
ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول ، سامي هلهل مساعد ثان،و محمود البنا حكم رابع.
ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:
السودان: 10 نقاط
السنغال: 8 نقاط
الكونغو: 7 نقاط
توجو: 3 نقاط
جنوب السودان: نقطتين
موريتانيا: نقطة.
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