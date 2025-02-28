قطع الطريق على الجميع.. باتشوكا يعلن تجديد عقد أسامة إدريسي

أعلن نادي باتشوكا المكسيكي تجديد عقد صانع ألعابه المغربي أسامة إدريسي.

أسامة إدريسي النادي : باتشوكا باتشوكا

وارتبط الإدريسي بالانتقال إلى الأهلي في وقت سابق وكذلك كلوب أمريكا المكسيكي.

وكشف باتشوكا عن تجديد عقد أسامة إدريسي حتى صيف 2028.

وظهر اللاعب المغربي بمستوى طيب خلال منافسات النسخة الأخيرة من كأس إنتركونتيننتال.

وسجل إدريسي هدفا رائعا في فوز باتشوكا على بوتافجو البرازيلي 3-0.

وتأهل باتشوكا لنهائي البطولة بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في نصف النهائي، قبل الخسارة من ريال مدريد في المباراة النهائية.

إدريسي سبق له اللعب في صفوف إيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني.

وخاض صاحب الـ 29 عاما 63 مباراة مع باتشوكا وسجل 12 هدفا وصنع 21 آخرين.