الدوري السعودي - موعد كلاسيكو الهلال وأهلي جدة.. والقناة الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة مرتقبة بين الهلال وأهلي جدة بالدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة مساء اليوم الجمعة ضمن كلاسيكو الجولة 23 من الدوري السعودي.

ويسعى الهلال للفوز وتقليص الفارق مع اتحاد جدة المتصدر، فيما يبحث الأهلي عن استمرار نغمة الانتصارات خاصة بعد فوزه الثمين على القادسية بالجول الماضية.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الخامس برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن القادسية والنصر صاحبي المركزين الثالث والرابع.

موعد المباراة والقناة الناقلة.

الهلال × أهلي جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة ssc sports 1.

ويعلق على مباراة الهلال وأهلي جدة المعلق عبد الله الحربي.