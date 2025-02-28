الدوري السعودي - موعد كلاسيكو الهلال وأهلي جدة.. والقناة الناقلة

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

أهلي جدة - الهلال

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة مرتقبة بين الهلال وأهلي جدة بالدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة مساء اليوم الجمعة ضمن كلاسيكو الجولة 23 من الدوري السعودي.

ويسعى الهلال للفوز وتقليص الفارق مع اتحاد جدة المتصدر، فيما يبحث الأهلي عن استمرار نغمة الانتصارات خاصة بعد فوزه الثمين على القادسية بالجول الماضية.

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي - لوران بلان وثنائي الشباب وحارس الفيحاء الأفضل بشهر فبراير غرامة على ساديو ماني في الدوري السعودي بمساهمة شريف - الخليج يفرض التعادل على اتحاد جدة ويشعل صدارة الدوري السعودي الدوري السعودي - رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الوحدة.. وأهلي جدة يقسو على القادسية برباعية

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الخامس برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن القادسية والنصر صاحبي المركزين الثالث والرابع.

موعد المباراة والقناة الناقلة.

الهلال × أهلي جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة ssc sports 1.

ويعلق على مباراة الهلال وأهلي جدة المعلق عبد الله الحربي.

الدوري السعودي الهلال أهلي جدة
نرشح لكم
رد رسمي من الاتحاد السعودي على أنباء مفاوضات المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان الرياضية السعودية: إصابة مدافع الاتحاد وغيابه قد يصل لـ4 أسابيع ميندي جاهز لخوض كلاسيكو الهلال وأهلي جدة الدوري السعودي - لوران بلان وثنائي الشباب وحارس الفيحاء الأفضل بشهر فبراير النصر يوضح موقف إصابتي لابورت وساديو ماني تقارير: بوتافوجو يحاول ضم لاعب النصر السعودي وكيل فيرمينو يرد على أنباء اقترابه من فلومينينسي غرامة على ساديو ماني في الدوري السعودي
أخر الأخبار
ريكوبا سود أمريكانا - راسينج الأرجنتيني يتوج باللقب على حساب بوتافوجو 41 دقيقة | الدوري المصري
رحلة استغرقت 19 ساعة.. منتخب المحليين يصل بلومفونتين تحضيرا لمواجهة جنوب إفريقيا ساعة | منتخب مصر
رد رسمي من الاتحاد السعودي على أنباء مفاوضات المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان ساعة | سعودي في الجول
منافس الأهلي - تمهيدا لانتقاله إلى بالميراس.. ريال بيتيس يعلن قطع إعارة فيتور روكي ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (2)-(0) إنبي.. الشوط الثااني ساعة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - عودة كورتوا ومبابي.. واستمرار غياب فالفيردي أمام بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر أنشيلوتي: فالفيردي سيغيب أمام ريال بيتيس.. ومبابي جاهز ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - عبده يحيى أساسي مع غزل المحلة.. وكابو يقود هجوم إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين