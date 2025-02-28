مواعيد مباريات الجمعة 28 فبراير - 3 مباريات في الدوري المصري.. وقمة ألمانية

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 10:32

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري

يشهد اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري المصري.

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فيما يواجه غزل المحلة نظيره إنبي، بينما يلعب بتروجت أمام سيراميكا كليوباترا.

وفي الدوري الألماني يلعب بايرن ميونيخ متصدر الترتيب أمام شتوتجارت.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

غزل المحلة × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

الاتحاد السكندري × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

سيراميكا كليوباترا × بتروجت.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 2.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × شتوتجارت.. تقام المباراة في تمام الساعةالتاسعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري السعودي

الهلال × أهلي جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة ssc sports 1.

النصر × العروبة.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع على قناة ssc sport extra 1.

الشباب × ضمك.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة ssc sport extra 2.

الدوري المصري بيراميدز الاتحاد السكندري
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