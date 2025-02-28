ماركا: برشلونة يحدد حارس مرماه الجديد

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 01:30

كتب : FilGoal

خوان جارسيا

بينما يستمر السؤال عن مستقبل حراسة مرمى برشلونة بعد عودة مارك أندريه تير شتيجن من الإصابة، يبدو أن النادي الكتالوني يفكر في اتجاه مغاير تماما.

وبحسب صحيفة ماركا فإن برشلونة مهتم بضم خوان جارسيا حارس مرمى الغريم الكتالوني إسبانيول.

وينوي برشلونة إتمام هذه الصفقة بصرف النظر عن موقف تير شتيجن بعد العودة من الإصابة، أو فويتشيك تشيزني الحارس الأساسي الحالي.

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ويرجع ذلك للعلاقة الجيدة بين برشلونة وخوانما لوبيز وكيل الحارس، الذي هو نفسه وكيل داني أولمو لاعب البلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة أبلغ لوبيز بعدم التحرك في صفقة انتقال أخرى لخوان جارسيا -25 عاما- دون إبلاغ برشلونة من أجل إمكانية مطابقة العرض.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد جارسيا 25 مليون يورو، وينخفض هذا الشرط في حالة هبوط إسبانيول بنهاية الموسم.

وكان برشلونة قد تعاقد مع تشيزني المعتزل في صفقة انتقال حر، بعد إصابة تير شتيجن التي أنهت موسمه مبكرا.

برشلونة خوان جارسيا الدوري الإسباني إسبانيول
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