تيباس: ميسي سيعود إلى برشلونة.. أما نيمار فلا

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 01:00

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني اعتقاده بإمكانية عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة من جديد.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها قناة سي بي إس: "أعتقد أن ميسي يريد العودة إلى برشلونة وواثق من عودته في يوم ما".

وأضاف "ربما يعود ميسي كلاعب وربما بصفة أخرى. ميسي وبرشلونة مرتبطان بقوة ويشبهان بعضهما البعض".

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وأوضح "نيمار قصة مختلفة. لا أعتقد أنه سيعود إلى برشلونة أبدا. أنا متأكد من ذلك".

وقضى ميسي 17 عاما في الفريق الأول لبرشلونة منذ 2004 وحتى 2021.

وفاز معه بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

بعد ذلك انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان وحقق معه الدوري الفرنسي مرتين، ثم انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في 2023.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة منذ 2013 قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

وشكل نيمار ثلاثي مبدع في صفوف برشلونة مع ليونيل ميسي ولويس سواريز خلال السنوات الأربع التي قضاها في كامب نو.

ميسي برشلونة الدوري الإسباني
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