أورنستين: نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة.. وخطوة تقربه

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 00:13

كتب : FilGoal

نيمار

كشفت تقارير صحفية عن خطة نيمار نجم سانتوس الحالي للعودة إلى برشلونة مرة أخرى.

وبحسب الصحفي ديفيد أورنستين عبر موقع ذا أثلتيك، فإن نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة وهناك محادثات جارية بالفعل بين الطرفين.

كذلك أشار أورنستين إلى علاقة رئيس النادي خوان لابورتا القوية بوكيل نيمار.

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كذلك من محفزات نيمار للعودة من جديد إلى البلوجرانا، هو استعداده لخوض كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل، والذي سيكون الأخير له على الأرجح.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

وشكل نيمار ثلاثي مبدع في صفوف برشلونة مع ليونيل ميسي ولويس سواريز خلال السنوات الأربع التي قضاها في كامب نو.

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