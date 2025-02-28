منافس الأهلي - وافق بيتيس.. بالميراس يتمم اتفاقه مع برشلونة لضم فيتور روكي

الجمعة، 28 فبراير 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

فيتور روكي - ريال بيتيس

يقترب فيتور روكي لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس من العودة مرة أخرى إلى البرازيل.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق قد تم بين جميع الأطراف.

ووافق ريال بيتيس على قطع الإعارة مقابل الحصول على نسبة أعلى من حقوق عبد الصمد الزلزولي، الذي انتقل إليه من برشلونة.

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على الجانب الآخر سيتلقى برشلونة 25 مليون يورو وإضافات تقدر بـ 5 ملايين ونسبة من إعادة البيع.

وسيوقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات مع بالميراس.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن روكي قد خاض مباراته الأخيرة مع بيتيس خلال مشاركته كبديل مع الفريق في الفوز على خيتافي أمس الأحد.

اللاعب سيسافر خلال الأسبوع الحالي للانضمام إلى بالميراس بعد توصله لاتفاق نهائي مع برشلونة.

روكي يقضي الموسم الحالي معارا من برشلونة إلى بيتيس مع بند يسمح للنادي الأندلسي بتمديد الإعارة لموسم إضافي.

وخسر روكي مكانه الأساسي في بيتيس منذ بداية شهر يناير الماضي بعد تعاقد الفريق مع أنتوني وكوتشو هيرنانديز لتدعيم الهجوم مما جعله يجلس على مقاعد البدلاء بشكل مستمر ولذلك لن يمانع النادي في إنهاء إعارته.

وسينضم روكي لبالميراس مقابل 25 مليون يورو يتم دفعها قبل 30 يونيو المقبل مع احتفاظ برشلونة بنسبة 20% من إعادة البيع المستقبلي.

صاحب الـ 19 عاما انضم لبرشلونة في شهر يناير من الموسم الماضي قادما من أتليتكو بارانينسي.

وشارك روكي مع بيتيس خلال فترة الإعارة في 33 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين وحصل على بطاقة حمراء.

ويعد بالميراس أحد منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية إذ يقع معه في المجموعة الأولى برفقة أيضا إنتر ميامي وبورتو.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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