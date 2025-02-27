أحداث مؤسفة.. الاتحاد الجزائري يفتح تحقيقا في إلغاء مباراة بالدرجة الثانية

الخميس، 27 فبراير 2025 - 23:55

كتب : FilGoal

مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم فتح تحقيق في الأحداث التي تسببت في إلغاء انطلاق مباراة مستقبل الرويسات وضيفه اتحاد الحراش.

واستنكر الاتحاد الجزائري أحداث العنف التي تسببت في إلغاء مباراة الفريقين ضمن الجولة 21 من دوري الدرجة الثانية الجزائري.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن أسفه العميق وإدانته الشديدة لأعمال العنف التي شهدها ملعب 18 فيفري بورقلة اليوم الخميس 27 فبراير 2025، والتي أدت إلى إلغاء مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش، لحساب الجولة الـ 21 من بطولة القسم الوطني الثاني هواة مجموعة وسط - شرق)"

وتابع الاتحاد الجزائري في بيانه "إن هذه التصرفات غير المقبولة، التي تسيء إلى صورة كرة القدم الجزائرية، تكتسي طابعا أكثر أسفا بحدوثها عشية شهر رمضان المبارك.لقد بات من الضروري التصدي بحزم لهذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد العناصر المشاغبة التي دأبت على إثارة الفوضى، لما تلحقه من ضرر بكرة القدم"

"وفي هذا السياق، يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن فتحتحقيق لكشف ملابسات هذه الأحداث المؤسفة وتحديد المسؤوليات. كما يجدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم التزامه بقيم الاحترام الروحالرياضية واللعب النظيف، ويدعو جميع الفاعلين في كرة القدم الوطنية - من أندية جماهير ووسائل الإعلام - إلى توحيد الجهود للقضاء على كل أشكال العنف في الملاعب، والحفاظ على التنافس الشريف".

وتسببت أعمال العنف في إلغاء مباراة مستقبل الرويسات وضيفه اتحاد الحراش ضمن الجولة 21 من دوري القسم الثاني الجزائري.

كما أعلن نادي اتحاد الحراش نقل المعد البدني فيصل خروبي للمستشفى لمعاناته من نزيف داخلي في العين اليسري و سيبقى تحت المعاينة الطبية حتى يوم الأحد القادم.

كما كشف عن إصابة اللاعب ابراهيم فرحات بكسر على مستوى الضلع.

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