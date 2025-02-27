بي بي سي: إيقاف مورينيو 4 مباريات بعد أحداث مباراة فنربشخة وجالاتا سراي

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي 4 مباريات وغرامة 35 ألف جنيه أسترليني بعد أحداث مباراة الفريق أمام جالاتا سراي.

وذكرت بي بي سي، أن الاتحاد التركي قرر معاقبة مورينيو لسببين، الأول تصريحاته المهينة تجاه الحكم التركي، والثاني لاتهامه كرة القدم التركية بالفوضى وتصريحات مهينة تجاه مجتمع كرة القدم التركي.

ونقلت بي بي سي عن الاتحاد التركي: "التصريحات المستخدمة تجاه أعضاء الفريق المنافس تتعارض مع أخلاقيات الرياضة ومفهوم اللعب النظيف، وتحتوي على تعبيرات يمكن أن تشجع على العنف والفوضى في الرياضة، وكانت مثيرة للانقسام والانفصال في المجتمع ويمكن أن تسبب حوادث بين المشجعين".

وأكد مسؤولو فناربخشه لبي بي سي يوم الخميس أن النادي سيستأنف العقوبات المفروضة على مورينيو.

وتعادل جالاتا سراي أمام منافسه فنربشخة في ديربي أسطنبول سلبيا، ليرفع جالاتا سراي رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة، فيما رفع فنربشخة رصيده إلى 58 نقطة في الوصافة.

ووجه جالاتا سراي اتهامات بالعنصرية ضد مورينيو بسبب ما وصفوه تعليقات مهينة تجاه الشعب التركي وخطاب غير إنساني بشكل لا لبس فيه.

بيان اتهام جالاتا سراي

وجاء في بيان النادي التركي: "منذ أن بدأ مورينيو مهامه الإدارية في تركيا، دأب جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة، على إصدار تصريحات مهينة موجهة للشعب التركي".

واتهم جالاتا سراي مورينيو مدرب فنربشخة بتوجيه كلمات إلى مقاعد البدلاء حملت كلمات "القفز مثل القرود"، وذلك خلال المواجهة المتوترة بينهما والتي شهدت إلقاء ألعاب نارية من المدرجات.

وتوعد جالاتا سراي، مورينيو باتخاذ إجراءات جنائية ضد ما وصفه بالتصريحات العنصرية، وتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي.

رد فنربشخة

ورد نادي فنربخشة في بيان يوم الثلاثاء ضد اتهامات جالاتا سراي لـ مورينيو بالعنصرية.

وجاء بيان فنربخشة كالتالي:

"أصبح هذا البيان ضروريًا فيما يتعلق بموضوع كان مدرجًا على جدول الأعمال بعد المباراة التي أقيمت بين فريقنا لكرة القدم وجالاتا سراي".

"التصريح الذي أدلى به مديرنا الفني جوزيه مورينيو بعد المباراة تم إخراجه بالكامل من سياقه وتمت محاولة تشويهه عمدا."

"كما يمكن لكل شخص عاقل أن يرى ويفهم، فإن هذه التصريحات التي استخدمها جوزيه مورينيو لوصف رد الفعل المفرط للجهاز الفني للفريق المنافس على قرارات الحكم خلال المباراة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتبط بالعنصرية."

"إن محاولة تصوير هذا البيان على أنه عنصري هو أسلوب خبيث تمامًا."

"نود أن نعلم الجمهور أننا سنستخدم حقوقنا القانونية فيما يتعلق بهذا التشهير المثير للشفقة الذي تم من أجل إخراج المنافسة من الملعب".