بي بي سي: إيقاف مورينيو 4 مباريات بعد أحداث مباراة فنربشخة وجالاتا سراي

الخميس، 27 فبراير 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو مدرب فنربشخة

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي 4 مباريات وغرامة 35 ألف جنيه أسترليني بعد أحداث مباراة الفريق أمام جالاتا سراي.

وذكرت بي بي سي، أن الاتحاد التركي قرر معاقبة مورينيو لسببين، الأول تصريحاته المهينة تجاه الحكم التركي، والثاني لاتهامه كرة القدم التركية بالفوضى وتصريحات مهينة تجاه مجتمع كرة القدم التركي.

ونقلت بي بي سي عن الاتحاد التركي: "التصريحات المستخدمة تجاه أعضاء الفريق المنافس تتعارض مع أخلاقيات الرياضة ومفهوم اللعب النظيف، وتحتوي على تعبيرات يمكن أن تشجع على العنف والفوضى في الرياضة، وكانت مثيرة للانقسام والانفصال في المجتمع ويمكن أن تسبب حوادث بين المشجعين".

أخبار متعلقة:
دروجبا مدافعا عن مورينيو: كيف يمكن أن يكون أبي عنصريا مورينيو يصف إيكاردي بـ "أعظم لاعبي العالم" قرعة ملحق الدوري الأوروبي - بورتو يصطدم بـ روما.. وفنربخشة "مورينيو" يواجه بطل بلجيكا

وأكد مسؤولو فناربخشه لبي بي سي يوم الخميس أن النادي سيستأنف العقوبات المفروضة على مورينيو.

وتعادل جالاتا سراي أمام منافسه فنربشخة في ديربي أسطنبول سلبيا، ليرفع جالاتا سراي رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة، فيما رفع فنربشخة رصيده إلى 58 نقطة في الوصافة.

ووجه جالاتا سراي اتهامات بالعنصرية ضد مورينيو بسبب ما وصفوه تعليقات مهينة تجاه الشعب التركي وخطاب غير إنساني بشكل لا لبس فيه.

بيان اتهام جالاتا سراي

وجاء في بيان النادي التركي: "منذ أن بدأ مورينيو مهامه الإدارية في تركيا، دأب جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة، على إصدار تصريحات مهينة موجهة للشعب التركي".

واتهم جالاتا سراي مورينيو مدرب فنربشخة بتوجيه كلمات إلى مقاعد البدلاء حملت كلمات "القفز مثل القرود"، وذلك خلال المواجهة المتوترة بينهما والتي شهدت إلقاء ألعاب نارية من المدرجات.

وتوعد جالاتا سراي، مورينيو باتخاذ إجراءات جنائية ضد ما وصفه بالتصريحات العنصرية، وتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي.

رد فنربشخة

ورد نادي فنربخشة في بيان يوم الثلاثاء ضد اتهامات جالاتا سراي لـ مورينيو بالعنصرية.

وجاء بيان فنربخشة كالتالي:

"أصبح هذا البيان ضروريًا فيما يتعلق بموضوع كان مدرجًا على جدول الأعمال بعد المباراة التي أقيمت بين فريقنا لكرة القدم وجالاتا سراي".

"التصريح الذي أدلى به مديرنا الفني جوزيه مورينيو بعد المباراة تم إخراجه بالكامل من سياقه وتمت محاولة تشويهه عمدا."

"كما يمكن لكل شخص عاقل أن يرى ويفهم، فإن هذه التصريحات التي استخدمها جوزيه مورينيو لوصف رد الفعل المفرط للجهاز الفني للفريق المنافس على قرارات الحكم خلال المباراة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتبط بالعنصرية."

"إن محاولة تصوير هذا البيان على أنه عنصري هو أسلوب خبيث تمامًا."

"نود أن نعلم الجمهور أننا سنستخدم حقوقنا القانونية فيما يتعلق بهذا التشهير المثير للشفقة الذي تم من أجل إخراج المنافسة من الملعب".

فنربشخة الدوري التركي جالاتا سراي جوزيه مورينيو
نرشح لكم
تيباس: ميسي سيعود إلى برشلونة.. أما نيمار فلا منافس الأهلي - وافق بيتيس.. بالميراس يتمم اتفاقه مع برشلونة لضم فيتور روكي الرجل الأكثر جنونا من كرويف.. عن فرانس هوك صانع علم حراسة المرمى تونالي: أفكر في العودة لـ ميلان ولكن راديو ماركا: سيبايوس يغيب عن الملاعب لمدة شهرين بيلد: بايرن سحب عرضه لتمديد عقد كيميتش ضربة جديدة بعد أبطال أوروبا.. إمبولي يطيح بـ يوفنتوس من كأس إيطاليا بركلات الترجيح فينيسيوس القائد لأول مرة.. إندريك يسجل وريال مدريد يضع قدما في نهائي الكأس
أخر الأخبار
تيباس: ميسي سيعود إلى برشلونة.. أما نيمار فلا 7 دقيقة | الدوري الإسباني
أورنستين: نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة.. وخطوة تقربه 54 دقيقة | الدوري الإسباني
محمد الحنفي حكما لمباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري 56 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الأهلي - وافق بيتيس.. بالميراس يتمم اتفاقه مع برشلونة لضم فيتور روكي ساعة | ميركاتو
أحداث مؤسفة.. الاتحاد الجزائري يفتح تحقيقا في إلغاء مباراة بالدرجة الثانية ساعة | الوطن العربي
بي بي سي: إيقاف مورينيو 4 مباريات بعد أحداث مباراة فنربشخة وجالاتا سراي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يقترب من استعادة محمود جهاد أمام إنبي ساعة | الكرة المصرية
الدوري السعودي - لوران بلان وثنائي الشباب وحارس الفيحاء الأفضل بشهر فبراير 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 3 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 4 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15