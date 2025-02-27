خبر في الجول - الزمالك يقترب من استعادة محمود جهاد أمام إنبي

الخميس، 27 فبراير 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

محمود جهاد - الزمالك ضد فاركو

اقترب محمود جهاد لاعب وسط الزمالك من العودة للمشاركة في مباريات فريقه خلال مواجهة إنبي.

محمود جهاد

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك أمام إنبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اقترب من استعادة خدمات محمود جهاد خلال مواجهة إنبي، بعدما غاب عن مواجهتي الأهلي وزد بسبب الإصابة.

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وتعرض محمود جهاد للإصابة في العضلة الخلفية خلال المران الختامي للزمالك قبل مواجهة بتروجت.

وخضع لاعب الوسط إلى برنامج تأهيلي وعلاجي قبل العودة للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية.

محمود جهاد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من فاركو.

وشارك جهاد في فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-0 في الجولة 12.

كما شارك جهاد في فوز الزمالك على فاركو 1-0 في الجولة 13 لكنه تعرض للبطاقة الحمراء.

وغاب محمود جهاد عن مباراة الزمالك ضد بتروجت التي انتهت 1-1 ضمن الجولة 14 بسبب الإيقاف.

محمود جهاد الزمالك إنبي
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