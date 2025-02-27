الدوري السعودي - لوران بلان وثنائي الشباب وحارس الفيحاء الأفضل بشهر فبراير

الخميس، 27 فبراير 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

لوران بلان - اتحاد جدة

حصد المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي اتحاد جدة على جائزة أفضل مدرب بشهر فبراير بالدوري السعودي.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي عن جوائز الأفضل عن شهر فبراير.

ونال بلان جائزة أفضل مدرب، فيما حصل الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب جائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي عن شهر فبراير.

أخبار متعلقة:
تقارير: بوتافوجو يحاول ضم لاعب النصر السعودي غرامة على ساديو ماني في الدوري السعودي الاتحاد السعودي والجبلين يستنكران ما بدر من الحارس ضد حكم مباراة العدالة اليوم السعودية: الهلال يستهدف ضم أوسيمين ضمن تدعيمات كأس العالم للأندية

وحصد أورلاندو موسكيرا حارس مرمى نادي الفيحاء على جائزة أفضل حارس مرمى.

بينما حصل مصعب الجوير لاعب نادي الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد للمرة الخامسة هذا الموسم.

ويتصدر نادي اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة.

ويأتي نادي الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة.

فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 47 نقطة متفوقا على القادسية بفارق الأهداف.

الدوري السعودي لوران بلان
نرشح لكم
النصر يوضح موقف إصابتي لابورت وساديو ماني تقارير: بوتافوجو يحاول ضم لاعب النصر السعودي وكيل فيرمينو يرد على أنباء اقترابه من فلومينينسي غرامة على ساديو ماني في الدوري السعودي اليوم السعودية: الهلال يستهدف ضم أوسيمين ضمن تدعيمات كأس العالم للأندية الاتحاد السعودي والجبلين يستنكران ما بدر من الحارس ضد حكم مباراة العدالة بنزيمة: واجهنا خصما صعبا.. والدوري لا يزال في الملعب بمساهمة شريف - الخليج يفرض التعادل على اتحاد جدة ويشعل صدارة الدوري السعودي
أخر الأخبار
الثانية.. ميلان يؤزم موقفه بالخسارة أمام بولونيا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مطارق وست هام تضرب ليستر بخسارته الرابعة على التوالي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: برشلونة يحدد حارس مرماه الجديد 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تيباس: ميسي سيعود إلى برشلونة.. أما نيمار فلا ساعة | الدوري الإسباني
أورنستين: نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة.. وخطوة تقربه ساعة | الدوري الإسباني
محمد الحنفي حكما لمباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري 2 ساعة | الكرة المصرية
منافس الأهلي - وافق بيتيس.. بالميراس يتمم اتفاقه مع برشلونة لضم فيتور روكي 2 ساعة | ميركاتو
أحداث مؤسفة.. الاتحاد الجزائري يفتح تحقيقا في إلغاء مباراة بالدرجة الثانية 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 3 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 4 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15