الدوري السعودي - لوران بلان وثنائي الشباب وحارس الفيحاء الأفضل بشهر فبراير

حصد المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي اتحاد جدة على جائزة أفضل مدرب بشهر فبراير بالدوري السعودي.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي عن جوائز الأفضل عن شهر فبراير.

ونال بلان جائزة أفضل مدرب، فيما حصل الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب جائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي عن شهر فبراير.

لكل مجتهدٍ نصيب 👏🏻🤩 "السوبر" جوانكا وبإستحقاق الأفضل في @SPL لشهر فبراير 💫 pic.twitter.com/9YRYNVK4FD — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 27, 2025

وحصد أورلاندو موسكيرا حارس مرمى نادي الفيحاء على جائزة أفضل حارس مرمى.

بينما حصل مصعب الجوير لاعب نادي الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد للمرة الخامسة هذا الموسم.

ويتصدر نادي اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة.

ويأتي نادي الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة.

فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 47 نقطة متفوقا على القادسية بفارق الأهداف.