عبد الواحد السيد: الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم.. وهناك محاولات لإبعادنا عن المنافسة

شدد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على وجود محاولات لإبعاد فريقه عن المناسفة على لقب الدوري.

شدد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على وجود محاولات لإبعاد فريقه عن المناسفة على لقب الدوري.

وقال عبد الواحد السيد عبر مركز ناديه الإعلامي: "الأمر أصبح صعبا وهناك محاولات لإبعاد الزمالك عن المنافسة، وتعرضنا لظلم كبير في المباريات الماضية، كما تعرض لاعبو الفريق للإيقاف أيضا بسبب أخطاء التحكيم. نستحق ركلة جزاء في لقاء زد اليوم، ومن أقل حقوقي أن يذهب الحكم لرؤية اللعبة في تقنية الفيديو".

وأضاف "لسنا ضعافا، والزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم الذي يتعرض له، ولا نريد سوى تحقيق العدالة".

الزمالك خاض 3 مباريات تحت قيادة بيسيرو أمام كل من: بتروجت والأهلي وزد وانتهوا جميعا بالتعادل 1-1.

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وسجل مصطفى زيكو هدف زد في الدقيقة 25.

فيما أحرز ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 45+5.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث.

فيما وصل رصيد زد إلى النقطة 20 في المركز العاشر.