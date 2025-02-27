الدوري المصري - 11 فريقا حسموا موقفهم.. و7 يتنافسون على 4 مقاعد للهروب من الهبوط

حسمت 5 فرق تأهلها رسميا إلى المجموعة الأولى المتنافسة على الفوز بلقب الدوري المصري لموسم 2024 - 2025.

وفقدت 6 فرق رسميا فرصها في التواجد ضمن المجموعة الأولى، لتخوض النصف الثاني من مسابقة الدوري في المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في الدوري والهروب من الهبوط إلى دور المحترفين.

ويقام الدوري المصري الموسم الحالي بنظام الدور الواحد (17 مباراة) لتتأهل الفرق التسعة الأولى للمنافسة على اللقب، فيما تلعب الفرق التسعة الأخرى للمنافسة على البقاء.

وقررت رابطة الأندية المحترفة هبوط فريقين مع نهاية الموسم.

مقعدان قد يحسمان يوم الجمعة

وتختتم منافسات الجولة الـ16 (قبل الأخيرة من الدور الأول) يوم الجمعة بـ 3 مواجهات، حيث يلتقي سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت، والاتحاد السكندري أمام بيراميدز، وغزل المحلة أمام إنبي.

وفي حالة خسارة الاتحاد السكندري أمام بيراميدز سيتأكد منافسته ضمن المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وفقدان الأمل في التواجد ضمن التسعة الكبار

ويسعى سيراميكا كليوباترا للتواجد ضمن الكبار للمنافسة على اللقب، حيث يعني الفوز أمام بتروجت إنهاء الصراع وحسم المقعد السادس المتأهل للمنافسة على اللقب، وذلك تفاديا لمواجهة صعبة في الجولة الأخيرة أمام بيراميدز.

أما فوز بتروجت فسيشعل الصراع قبل الجولة الأخيرة ويضمن بقائه ضمن المنافسة.

وضمنت 5 فرق التأهل رسميا في المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب وهم:

1 - الأهلي 36 نقطة

2 - بيراميدز 36 نقطة (15 مباراة)

3 - الزمالك 29 نقطة

4 - المصري 27 نقطة

5 - البنك الأهلي 26 نقطة

فيما تتنافس 7 فرق على 4 مقاعد للتواجد ضمن الكبار

6 - حرس الحدود 22 نقطة

7 - فاركو 22 نقطة

8 - سيراميكا كليوباترا 21 نقطة (15 مباراة)

9 - طلائع الجيش 21 نقطة

10 - زد 20 نقطة

11 - بتروجيت 19 نقطة (15 مباراة)

12 - الاتحاد 18 نقطة (15 مباراة)

وتأكد مشاركة 6 فرق في المجموعة الثانية للهروب من الهبوط:

13 - سموحة 17 نقطة

14 - الجونة 16 نقطة

15 - غزل المحلة 14 نقطة (15 مباراة)

16 - الإسماعيلي 13 نقطة

17 - إنبي 12 نقطة (15 مباراة)

18 - مودرن سبورت 9 نقاط

وستشهد الجولة الأخيرة مواجهات نارية أيام 3، و4، و5 مارس المقبل، كالتالي:

فاركو × الجونة

المصري × مودرن سبورت

البنك الأهلي × حرس الحدود

زد × الإسماعيلي

إنبي × الزمالك

الاتحاد × سموحة

بتروجت × غزل المحلة

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا

الأهلي × طلائع الجيش