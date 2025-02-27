الإسباني رقم 13 حتى الآن.. كاستييخو ينضم لـ جوهور دار التعظيم الماليزي

الخميس، 27 فبراير 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

صامويل كاستييخو

أعلن نادي جوهور دار التعظيم الماليزي ضم الإسباني سامو كاستييخو لاعب ميلان وفياريال السابق.

ويشارك النادي الماليزي في دوري أبطال آسيا النخبة وتأهل بالفعل لربع نهائي البطولة في القسم الشرقي.

وأصبح كاستييخو اللاعب الإسباني رقم 13 الذي ينضم لقائمة الفريق الموسم الجاري ومن أبرزهم خيسي رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق وروكي ميسا لاعب إشبيلية السابق.

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النادي المُلقب بـ "النمور الجنوبية" يسيطر على اللقب المحلي منذ موسم 2014 إذ حقق 11 لقبا متتاليا منذ ذلك الحين وهو الأكثر تتويجا محليا.

وحقق الفريق في آخر موسمين الرباعية المحلية بالفوز بألقاب الدوري والكأس وكأس الاتحاد والدرع المحلي.

وتعد تلك الكرة الثانية في تاريخ النادي الذي سيصل فيها لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا سواء بالمسمى القديم أو الجديد، وسبق له الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي في 2015.

الإسباني صاحب الـ 30 انضم في صفقة انتقال حر بعدما خاض آخر التجارب الأوروبية بقميص ساسولو الإيطالي.

وبدأ الإسباني مسيرته مع ملقة ثم فياريال، وانضم لميلان في 2018 وبعد 4 مواسم انتقل لفالنسيا.

وقضى الموسم الماضي معارا من فالنسيا لساسولو، وأصبح حرا في الصيف الماضي.

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