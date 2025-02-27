مؤتمر عبد العاطي: قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمالك.. وهذا ما نسعى له

أعرب مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد على رضاه بما قدم فريقه ضد الزمالك في الجولة 16 من الدوري المصري.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في استاد القاهرة.

وقال عبد العاطي في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمالك، لعبنا بتحفظ واعتمدنا على التحولات، ولم نستطع الحفاظ على التقدم، وهدفنا كان الفوز أو التعادل".

وأضاف "حققنا نقطة مهمة ضد الزمالك ونسعى للفوز على الإسماعيلي للتواجد في النصف الأول من الدوري في المرحلة المقبلة".

وأتم "توقيت هدف الزمالك كان صعبا جدا، وسنبني على هذا التعادل في القادم".

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الزمالك خاض 3 مباريات تحت قيادة بيسيرو أمام كل من: بتروجت والأهلي وزد وانتهوا جميعا بالتعادل 1-1.

وسجل مصطفى زيكو هدف زد في الدقيقة 25.

فيما أحرز ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 45+5.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث.

فيما وصل رصيد زد إلى النقطة 20 في المركز العاشر.