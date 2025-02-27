أيمن عبد العزيز: أين تقنية الفيديو.. والقرارات التحكيمية السبب في عدم الفوز على زد

أبدى أيمن عبد العزيز المدرب العام لـ الزمالك استياءه من الأخطاء التحكيمية التي أضرت بأداء الفريق بعد التعادل مع زد.

وفقد الأبيض نقطتين بالتعادل مع زد بنتيجة 1-1 في الجولة 16 من الدوري المصري.

وقال عبد العزيز في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد ونقاتل بشدة، ماذا يحدث بعد ذلك، مباراة بتروجت كان لنا 3 ضربات جزاء واليوم ركلة جزاء".

وأضاف "لا يهم طردي اليوم من المباراة بالرغم من أنني لا أعرف السبب ولكن نحن نتحمل أخطاء الحكام لأنهم بشر، لذلك عليهم تحمل غضبنا من القرارات التحكيمية".

وتابع: "لماذا منح الصباحي زيزو بطاقة صفراء من أجل إيقافه المباراة القادمة؟ ولماذا منح شحاتة بطاقة صفراء أخرى، من أجل طرده؟".

وواصل "نريد عدالة فقط، اللاعبين قاموا بكل شيء اليوم ونفذوا المطلوب ولكن القرارات التحكيمية السبب في عدم الفوز".

وأتم" أين تقنية الفيديو من كل الحالات اليوم ومن الوارد أن يخطئ الحكم، ولكن لماذا لم تمنحنا تقنية الفيديو حقنا".

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الزمالك خاض 3 مباريات تحت قيادة بيسيرو أمام كل من: بتروجت والأهلي وزد وانتهوا جميعا بالتعادل 1-1.

وسجل مصطفى زيكو هدف زد في الدقيقة 25.

فيما أحرز ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 45+5.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث.

فيما وصل رصيد زد إلى النقطة 20 في المركز العاشر.