مؤتمر بيسيرو: قدمنا المباراة الأفضل منذ قدومي.. ونستحق الحصول على ركلات جزاء أمام الأهلي وبتروجت وزد

يرى البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك أن فريقه قدم المباراة الأفضل منذ توليه المهمة رغم التعادل.

وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال بيسيرو في مؤتمر صحفي: "مباراة زد هى الأفضل للزمالك منذ استلامي مهمة تدربيه، لقد أهدرنا العيددي من الفرص لكن المنافس سجل هدفا من فرصة واحدة".

وشدد "الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام زد لم يتم احتسابها، وكانت هناك ركلتي جزاء من قبل في مباراتي بتروجت والأهلي لم يتم احتسابهما، ولماذا لم يرى حكم الفيديو ركلة الجزاء في مباراة اليوم، مثلما رأى التسلل في هدف ناصر منسي الملغي".

وأضاف "حزين بسبب التعادل، ولكني سعيد بأداء اللاعبين، ونعمل كل يوم من أجل تحسين جودة اللاعبين، والجميع يتحمل المسؤولية، ولكن الزمالك لا يتقبل خطأ بتجاهل احتساب ركلة جزاء في كل مباراة، وإذا كان حكم الفيديو رأى هذه الركلات لحصد الزمالك 6 نقاط إضافية، ولا نريد مساعدة من أحد".

وتابع "حزين لعدم وجود الجماهير في مباراة اليوم، خاصة وأنهم يساندون الفريق باستمرار، ومن الطبيعي أن تؤثر خسارة نقطتين في مباراة اليوم يؤثر على فرص الزمالك في المنافسة على الدوري".

الزمالك خاض 3 مباريات تحت قيادة بيسيرو أمام كل من: بتروجت والأهلي وزد وانتهوا جميعا بالتعادل 1-1.

وسجل مصطفى زيكو هدف زد في الدقيقة 25.

فيما أحرز ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 45+5.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث.

فيما وصل رصيد زد إلى النقطة 20 في المركز العاشر.