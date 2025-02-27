الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري المصري.

وتعادل الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي بنتيجة 1-1 في الجولة 16 على استاد القاهرة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث.

مباراة الزمالك ضد إنبي ستكون الأخيرة في الدور الأول.

وضمن الزمالك التأهل ضمن التسعة الكبار للتنافس على لقب بطولة الدوري.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

إنبي × الزمالك

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 مارس

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1