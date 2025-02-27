الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة

الخميس، 27 فبراير 2025 - 21:32

كتب : FilGoal

الزمالك ضد زد

يستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري المصري.

وتعادل الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي بنتيجة 1-1 في الجولة 16 على استاد القاهرة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث.

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مباراة الزمالك ضد إنبي ستكون الأخيرة في الدور الأول.

وضمن الزمالك التأهل ضمن التسعة الكبار للتنافس على لقب بطولة الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

إنبي × الزمالك

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 مارس

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1

الزمالك الدوري المصري إنبي
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