غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي
الخميس، 27 فبراير 2025 - 21:18
كتب : إبراهيم رمضان
يغيب أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة ثنائي الزمالك أمام إنبي في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري.
وتعادل الزمالك مع زد في الجولة 16 من الدوري المصري بنتيجة 1-1.
وتحصل أحمد سيد "زيزو" على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من اللقاء للاعتراض على قرار الحكم.
وسبق أن حصل زيزو على بطاقة صفراء ضد سيراميكا كليوباترا وفاركو.
فيما تحصل محمد شحاتة على بطاقة حمراء بعد حصوله على إنذارين متتاليين.
وبذلك سيغيب الثنائي عن اللقاء المقبل والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.
الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث، ويحتل زد المركز الـ 10 برصيد 20.
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غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي 47 دقيقة | الدوري المصري