غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي

الخميس، 27 فبراير 2025 - 21:18

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو - الزمالك ضد زد

يغيب أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة ثنائي الزمالك أمام إنبي في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري.

وتعادل الزمالك مع زد في الجولة 16 من الدوري المصري بنتيجة 1-1.

وتحصل أحمد سيد "زيزو" على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من اللقاء للاعتراض على قرار الحكم.

أخبار متعلقة:
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري تشكيل الزمالك - زيزو وناصر منسي يقودان الهجوم أمام زد.. وعودة ناصر ماهر وفتوح الزمالك يشكو شوبير ويطالب بمنع ظهوره على الفضائيات

وسبق أن حصل زيزو على بطاقة صفراء ضد سيراميكا كليوباترا وفاركو.

فيما تحصل محمد شحاتة على بطاقة حمراء بعد حصوله على إنذارين متتاليين.

وبذلك سيغيب الثنائي عن اللقاء المقبل والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث، ويحتل زد المركز الـ 10 برصيد 20.

الزمالك أحمد سيد زيزو الدوري المصري زد
نرشح لكم
أيمن عبد العزيز: أين تقنية الفيديو.. والقرارات التحكيمية السبب في عدم الفوز على زد مؤتمر بيسيرو: مباراة زد الأفضل منذ قدومي.. ونستحق الحصول على ركلات جزاء أمام الأهلي وبتروجت وزد الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه قائمة الاتحاد - شكري نجيب ويوسف أسامة في الهجوم.. و8 غيابات أمام بيراميدز خبر في الجول – بوجلبان يرحب بإقامة معسكر لـ المصري في بورسعيد خبر في الجول – مكافأة فورية من كامل أبو علي للاعبي المصري بعد لقاء سموحة
أخر الأخبار
أيمن عبد العزيز: أين تقنية الفيديو.. والقرارات التحكيمية السبب في عدم الفوز على زد 6 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيسيرو: مباراة زد الأفضل منذ قدومي.. ونستحق الحصول على ركلات جزاء أمام الأهلي وبتروجت وزد 12 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة 34 دقيقة | الدوري المصري
غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي 47 دقيقة | الدوري المصري
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا 52 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يسجل ويقود الريان لتخطي العربي.. وحمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة 58 دقيقة | المحترفون
الاتحاد الفلسطيني: فوجئنا بموقف العراق.. ونتمسك بملعبنا الذي ناضلنا من أجله ساعة | الوطن العربي
كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 3 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 4 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15