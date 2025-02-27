لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا

الخميس، 27 فبراير 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

الزمالك ضد زد

فشل الزمالك في تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتعادل الزمالك أمام زد بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ16 من مسابقة الدوري.

الزمالك خاض 3 مباريات تحت قيادة بيسيرو أمام كل من: بتروجت والأهلي وزد وانتهوا جميعا بالتعادل 1-1.

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وسجل مصطفى زيكو هدف زد في الدقيقة 25.

فيما أحرز ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 45+5.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 29 في المركز الثالث.

فيما وصل رصيد زد إلى النقطة 20 في المركز العاشر.

وصف المباراة

بدأ الزمالك بضغط هجومي على مركى زد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد ناصر منسي كرة قوية لكنها اصطدمت بمحمد إسماعيل مدافع زد الذي منع هدفا محققا.

ورد زد عن طريق مصطفى زيكو الذي استغل كرة عرضية وسددها بيسارية سكنت شباك الزمالك في الدقيقة 25.

وحرمت العارضة نادي الزمالك من تسجيل هدف التعادل بعد رأسية رائعة من أحمد سيد زيزو.

وقبل نهاية الشوط الأول أرسل زيزو عرضية متقنة حولها ناصر منسي برأسية إلى الشباك مدركا التعادل عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني سدد ناصر منسي كرة قوية تصدى لها علي لطفي.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء بعد التدخل على زيزو لكن حكم المباراة محمد الصباحي قرر استمرار اللعب.

وأرسل زيزو كرة عرضية حولها ناصر منسي إلى هدف مجددا لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ودفع جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك بناصر ماهر بدلا من مصطفى شلبي لتنشيط هجوم الفريق الأبيض.

كما دفع بالتونسي أحمد الجفالي بدلا من محمود حمدي الونش في ظهوره الأول مع الفريق.

وانطلق الجفالي من الجهة اليمنى وأرسل عرضية متقنة في اتجاه زيزو الذي سدد فى المرمى لكن علي لطفي تصدى للكرة ببراعة.

الزمالك زد الدوري المصري
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