تريزيجيه يسجل ويقود الريان لتخطي العربي.. وحمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة

الخميس، 27 فبراير 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الريان

فاز الريان على حساب نظيره العربي بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الـ17 من دوري نجوم قطر.

وشارك محمود حسن تريزيجيه أساسيا من بداية المباراة حتى الدقيقة 79، ونجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

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وتعادل للعربي علاء الدين حسن في الدقيقة 25، ولكن عاد روجر جويديس ليسجل هدف الفوز لصالح الريان في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة ارتقى الريان إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما توقف رصيد العربي عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، حقق الوكرة الفوز على حساب الخور بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة ذاتها بالدوري القطري.

وشارك الدولي المصري حمدي فتحي في دقائق المباراة كاملة.

سجل ثلاثية الوكرة الجزائري فريد بولاية "هدفين" في الدقيقتين 23، و65، فيما سجل أيوب عسال هدفا في الدقيقة 29.

وسجل هدف الخور الوحيد ريكاردو جوميز في الدقيقة 51.

ورفع الوكرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الخور متذيل الترتيب عند 7 نقاط.

الوكرة الريان تريزيجيه حمدي فتحي دوري نجوم قطر
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