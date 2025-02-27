الاتحاد الفلسطيني: فوجئنا بموقف العراق.. ونتمسك بملعبنا الذي ناضلنا من أجله

رد الاتحاد الفلسطيني على بيان الاتحاد العراقي بشأن طلب الأخير نقل مباراة المنتخبين إلى ملعب محايد خارج الأردن.

وطالب العراق بنقل مباراته أمام فلسطين من ملعب عمان الدولي في الأردن إلى ملعب آخر من أجل الحفاظ على نزاهة التصفيات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المتواجدة في المجموعة.. طالع تفاصيل بيان الاتحاد العراقي بالضغط هنا

ويلتقي المنتخبان الفلسطيني والعراقي يوم 25 مارس في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الفلسطيني في بيانه بأنه تلقى رسالة من الاتحادين الآسيوي والدولي برفض إقامة المباراة على ملعب الشهيد فيصل الحسيني.

وأشار بيان الاتحاد الفلسطيني أن الاتحادين الدولي والآسيوي تأكدا من جاهزية الملعب لاستضافة المباراة بشرط موافقة الاتحاد العراقي، إلا أن الأخير كان قد حسم موقفه بعدم اللعب في فلسطين.

وأكد الاتحاد الفلسطيني على استمرار جهوده لإقامة المباراة على ملعبه.

وجاء بيان الاتحاد الفلسطيني كالتالي:

تلقينا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بأسف شديد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم إمكانية إقامة مباراة فلسطين والعراق ضمن تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في القدس.

ومن منطلق حقنا في استضافة المباريات الدولية على ملعبنا البيتي، فقد توجهنا في الاتحاد الفلسطيني بطلب إلى الاتحادين القاري والدولي، لإقامة المباراة على ملعب الشهيد فيصل الحسيني.

وفي هذا الإطار، أرسل الاتحادان القاري والدولي خلال شهر فبراير الجاري، مراقبا دوليا لتفقد الملعب، والاطلاع على الظروف في فلسطين، حيث تم التأكيد على جهوزية الملعب والاتحاد الفلسطيني لاستضافة المباراة.

ونتيجة لهذه الزيارة، تلقينا رسالة من الاتحاد الآسيوي والفيفا، تؤكد على حقنا في استضافة المباراة على ملعبنا البيتي، بشرط موافقة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

إلا أننا فوجئنا بأن الأخوة في الاتحاد العراقي قد حسموا أمرهم برفض اللعب في فلسطين، وخاطبوا الاتحادين القاري والدولي بذلك دون الرجوع للاتحاد الفلسطيني، والذي كان معنيا بالوصول إلى تفاهم مع الأخوة في الاتحاد العراقي بشأن اللعب في فلسطين، والوصول لتفاهم للعب على ملعب محايد مريح للطرفين.

ومن هذا المنطلق حاول الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الأيام الماضية، التواصل مع الاتحاد العراقي بخصوص هذا الأمر، لكن دون أي رد من طرفهم.

ورغم هذا القرار، فإننا نؤكد استمرارنا في جهودنا لاستعادة حقنا في الملعب البيتي، الذي ناضلنا كثيرا من أجل انتزاعه وتثبيته على مدى السنوات الماضية. وهو حق مشروع وأصيل لمنتخباتنا الوطنية وأنديتنا المحلية وجماهيرنا.