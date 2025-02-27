كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري

الخميس، 27 فبراير 2025 - 20:37

كتب : إسلام أحمد

الأهلي كرة يد - الزمالك كرة يد

انتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 26-25 في الثانية الأخيرة في قمة الجولة 7 من دوري المحترفين رجال.

وأقيم اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتصدر فريق الأهلي جدول الترتيب برصيد 27 نقطة عقب مرور سبع جولات.

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بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد الخسارة أمام سبورتنج والأهلي.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويتم تحديد بطل الدوري بنهاية المرحلة النهائية عقب مرور 14 جولة.

وصف المباراة

تقدم الأهلي مبكرا وسجل الزمالك التعادل وعاد الأهلي للتقدم في أول دقيقتين.

عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي كان صاحب أول إيقاف لمدة دقيقتين في اللقاء.

الأهلي تقدم وقلص الزمالك الفارق ثم تعادل في الدقيقة 9 بنتيجة 5-5.

استمر التعادل في الشوط الأول الفريقين بواقع نقطة تلو الأخرى لكل فريق.

وقبل نصف دقيقة على نهاية الشوط الأول والنتيجة 13-13 توقفت المباراة لوقت مستقطع.

وحسم الأهلي الشوط الأول لصالحه في آخر ثواني بنتيجة 14-13.

في الشوط الثاني أدرك الزمالك التعادل سريعا وظل التعادل مستمرا.

ومع منتصف الشوط الأول بدأ الأهلي في توسيع الفارق ليصل لـ 4 أهداف.

وتعرض إبراهيم المصري لاعب الأهلي للطرد بالحصول على بطاقة حمراء مباشرة.

استغل الزمالك النقص العددي وقلص الفارق، وأصبحت المباراة سجالا وأدرك الزمالك التعادل في الثواني الأخيرة لتصبح النتيجة 25-25.

وخطف أحمد خيري لاعب الأهلي هدف الفوز باللقاء في الثانية الأخيرة مهديا الأهلي الانتصار ومعززا الصدارة.

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