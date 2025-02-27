الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها

انتهت مباريات المرحلة الأولى من دوري الدرجة الثانية، لتحسم الأندية المتصدرة تأهلها إلى دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وتأهلت الفرق الثلاثة الأولى من المجموعات الست إلى دورة الترقي.

وتندمج الفرق الثلاثة الأولى في المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية، فيما تندمج المجموعة الثالثة مع الرابعة، وبنفس الشكل المجموعة الخامسة والسادسة، ليصبح الإجمالي 3 مجموعات في دورة الترقي، لتضم كل مجموعة 6 فرق.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى دوري المحترفين.

وستقام دورة الترقي من دورين بحيث يخوض كل فريق 10 مباريات.

وتقام مباريات دورة الترقي عقب شهر رمضان.

وحسمت الأندية التالي تأهلها من المرحلة الأولى للدوري:

المجموعة الأولى:

صعدت أندية النصر للتعدين والأقصر والمدينة المنورة

هبط كيما أسوان

المجموعة الثانية:

صعدت أندية مسار وأسمنت أسيوط ومصر للمقاصة

هبط الواسطى

المجموعة الثالثة:

صعد العبور والنصر وبورفؤاد

هبط جنوب سيناء

المجموعة الرابعة:

صعد الإنتاج الحربي وجمهورية شبين وتيم أف سي

هبط البلاستيك

المجموعة الخامسة:

صعد مالية كفر الزيات ومركز شباب القزازين وشباب تلا

هبط دمياط

المجموعة السادسة:

صعد الأولمبي ودلفي ودمنهور

هبط الجزيرة