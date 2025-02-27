الرجل الأكثر جنونا من كرويف.. عن فرانس هوك صانع علم حراسة المرمى

على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم يشهد أي منصب في ملعب كرة القدم تحولا سريعا مثل دور حارس المرمى.

في أوائل التسعينيات، كان أفضل حراس المرمى في العالم هم المتوحشون جسديًا مثل أوليفر كان وبيتر شمايكل الذين كانت مهمتهم الوحيدة هي إبعاد الكرة عن الشباك، ولم يكن لديهم البراعة الفنية والمعرفة اللازمة للتقدم بالكرة أثناء الاستحواذ بخلاف مجرد رميها في الملعب.

وبالتقدم سريعًا إلى اليوم، أصبح هؤلاء اللاعبون منشغلين الآن بسلسلة من المهام المختلفة بدءًا من المراوغة من الضغط إلى اختراق الخطوط بتمريرة مرجحة بعناية لاختراق خطهم واعتراض الخطر.

السبب الأكبر لهذا التحول هو قاعدة التمريرة الخلفية، التي تحظر على حراس المرمى التعامل مع الكرة بعد أن يتم ركلها إليهم عمدًا من قبل أحد زملائهم في الفريق أو إرسالها إليهم عبر رمية تماس من أحد زملائه.

تم تقديم هذه القاعدة في صيف عام 1992 لتثبيط إضاعة الوقت والتكتيكات الدفاعية المفرطة بعد أن تم إدانة كأس العالم لكرة القدم 1990 على نطاق واسع باعتبارها رتيبة بشكل مفرط ومليئة بالتمرير الخلفي، مع تمسك حراس المرمى بالكرة لإضاعة الوقت.

وفجأة، أصبح لدى حراس المرمى مجموعة جديدة من القواعد التي يجب عليهم الالتزام بها: إذا نسوا الكرة بطريقة ما ولمسوها لالتقاط الكرة، فسوف يحتسبون ركلة حرة غير مباشرة.

"أتذكر عندما اعتادت الفرق أن تسجل هدفًا ثم تستدير من خط المنتصف وترسل الكرة إلى حارس مرماها".. هذا ما قاله مارك بوسنيتش الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا عندما تم تطبيق القاعدة وانتقل من أستراليا إلى إنجلترا.. وعلى مدار العقد التالي، ظهر كشخصية رئيسية في حراسة مرمى أستون فيلا ومانشستر يونايتد والمنتخب الأسترالي.

يواصل بوسنيتش: "لقد أدى ذلك بالتأكيد إلى تحسين القيمة الترفيهية للعبة. لقد غيرت اللعبة بالتأكيد للأفضل وأسرعت الأمور".

وبصرف النظر عن قاعدة التمريرة الخلفية، فإن السبب الأكبر لتحول حارس المرمى هو قدوم مدرب حراس المرمى. اليوم، كل نادي كرة قدم لديه مدرب واحد على الأقل لحراس المرمى.. في الواقع، العديد منهم لديهم ثلاثة أو أربعة مدربين.

ومع ذلك، في عام 1986، لم يكن مدرب حراس المرمى موجودًا. وهنا أتى فرانس هوك.

ولد هوك في هورن بهولندا، وبدأ تطوره مع نادي الهواة إس في أولويز فوروارد، حيث لعب من عام 1966 إلى عام 1973، قبل أن يغادر إلى فولندام، الذي وافق على دفع تكاليف دراسته طالما لعب معهم. على الرغم من أنه لم يكن يتقاضى راتبًا في الأصل، إلا أن هذا تغير بعد عدد قليل من المباريات، حيث تمتع هوك بمسيرة احترافية مثمرة لمدة 12 عامًا مع تيربويرين.

كان هوك واحدًا من بين 90 متقدمًا تم اختيارهم للخضوع لأحد برامج الدراسات العليا الرياضية الأكثر شمولاً في البلاد وقرر التركيز على مركز حارس المرمى. ولسوء الحظ بالنسبة له، لم تكن هناك كتب تعليمية أو تكتيكية للمساعدة في إرشاده خلال بحثه، لذلك سأل الاتحاد الهولندي لكرة القدم بالاتصال بنظرائهم الإنجليز وإرسال الأدبيات إليهم، الذين قدموا كتبًا عن حياة أشهر حراس المرمى في ذلك الوقت.

يروي هوك

"لقد عدت إلى أستاذي، الذي كان أيضًا مدربًا محترفًا، وقلت له: أريد أن أستسلم لأنني لا أستطيع العثور على أي شيء. فقال: "لا، لقد اخترته وستضع أطروحة حوله". كان يعلم، بالطبع، أنه لا يوجد شيء متاح. كانت تلك هي البداية بالنسبة لي، وأساس حافزي، وسبب تفكيري بشكل مختلف عن معظم الناس".

"كان علي أن أفكر كيف يمكنني الحصول على معلومات لأطروحتي؟ ذهبت إلى الصحيفة المحلية وطلبت جميع أنواع الصور لحراس المرمى، وأعطوني مجموعة كاملة وسمحوا لي بالاحتفاظ بها لأنها كانت قديمة جدًا".

"كانت ليلة رأس السنة عام 1973، وكان والداي بعيدًا، وبدأت في وضع كل هذه الصور على الأرض لحراس المرمى وهم يمسكون ويضربون ويسقطون ويغوصون ويرمون ويركلون، وكانت الخطوة التالية هي البحث عن جميع أنواع المقابلات مع حراس المرمى وقراءتها. لم يكن هناك شيء في البداية، لذلك كان علي أن أتساءل: "كيف يمكنني الحصول على شيء ما لأصنع شيئًا ما؟ لقد كان هذا هو الأساس لكل ما أفعله هذه الأيام".

في نهاية المطاف، قام بصياغة أطروحة أذهلت معلمه كثيرًا لدرجة أنه أقنع هوك بتحويلها إلى كتاب: "Alles over de doelverdediger" أو "لذا تريد أن تكون حارس مرمى".

في أحد الأيام، بينما كان هوك يستعد للعب مباراة ضد فينورد، اتصل به يوهان كرويف، أعظم لاعب هولندي في كل العصور، وأخبره أن كتابه رائع. بعد بضع سنوات، بينما كان كل من هوك وكرويف ينتقلان من أيام لعبهما إلى مهنة جديدة، سأل "الهولندي الطائر" هوك عما إذا كان يريد الانضمام إلى طاقمه الفني في أياكس.

"لقد اتصل بي كرويف وكان ذلك في الأساس معجزة. اعتقدت في البداية أنها مزحة، لكنه كان هو في الحقيقة. قال: "أعلم أنه لا يوجد متخصصون في حراسة المرمى، لكن هل يمكننا إجراء محادثة؟" لقد كان اجتماعًا سحريًا، وبالنسبة لي، كان جديدًا تمامًا لأنني لم أدرب فريقًا مطلقًا، لقد قمت فقط بالعروض التوضيحية والمعسكرات من قبل. "

في منتصف الثمانينيات، كان تدريب حراس المرمى يتألف فقط من مساعد يطلق التسديدات على حارس المرمى أو يرسل له الكرات العرضية ليلتقطها. في الواقع، غالبًا ما كانوا يتدربون على ملعب مختلف تمامًا عن زملائهم في الفريق. تغير هذا مع هوك.

بعد أسبوعين من توليه منصبه في أياكس، اشتكى هوك إلى كرويف من أن حارس مرمى أياكس ستانلي مينزو سيترك خطه عندما يجب أن يبقى في مكانه وأنه يبقى على خطه عندما يجب أن يخرج منه لاكتساح الخطر، وقال إنه لا يملك اللاعبين الذين يمكنهم التدرب على تغطية مساحات ضخمة، وعلى هذا النحو، فإن تدريب مينزو الوحيد سيأتي خلال مباريات كرة القدم الفعلية.

وافق كرويف.. وما أثار دهشة هوك، هو أنه قرر إرسال الفريق بأكمله للعمل معه يوم الخميس.

بالكاد نام هوك طوال الأسبوع، مدركًا أنه إذا فشل في تصميم جلسة التدريب المثالية، فإن مسيرته ستنتهي قبل أن تبدأ. ومع ذلك، فقد نجح في إقناع اللاعبين وكرويف، الذين وافقوا على منحه حق الوصول إلى الفريق بأكمله كل يوم خميس من تلك اللحظة فصاعدًا.

وعلى مدى العقود الأربعة التالية، عمل هوك كمدرب مساعد في مانشستر يونايتد وأياكس وبرشلونة وبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى منتخبات وطنية أخرى مثل هولندا والمملكة العربية السعودية وبولندا.

لقد عمل مع حراس المرمى بما في ذلك إدوين فان دير سار، وفيكتور فالديس، وفيتور بايا، وبيبي رينا، وديفيد دي خيا، وساعد في الدخول في شكل جديد من تدريب حراس المرمى من خلال برنامج "Goalplayer"، الذي يساعد على تطوير حراس المرمى الذين يمكن بعد ذلك دمجهم في بناء اللعب للفريق، وتقديم دروس متقدمة ودورات ومحاضرات للمدربين والفرق وحراس المرمى.

واليوم، يواجه تحديًا جديدًا في الأفق: الانضمام إلى روبن فان بيرسي كمدرب مساعد جديد في فينورد.