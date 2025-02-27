الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه

سجل ناصر منسي مهاجم الزمالك سابع أهدافه خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام زد ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك في شباك زد عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

واستغل ناصر منسي عرضية أحمد سيد زيزو المتقنة ليحولها إلى ضربة رأسية في شباك علي لطفي حارس مرمى زد.

ورفع ناصر منسي رصيده إلى 7 أهداف في المركز الثالث بقائمة ترتيب هدافي الدوري خلف إمام عاشور بـ9 أهداف وأسامة فيصل بـ8 أهداف.

وكشف مصدر من الزمالك في وقت سابق عن مخاطبة النادي لرابطة الأندية من أجل احتساب هدف الأبيض في بتروجت لصالح ناصر منسي.

وكان الزمالك تعادل مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة 14 من الدوري، وتم احتساب هدف الأبيض كهدف ذاتي عن طريق أحمد بحبح لاعب بتروجت.

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