الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه

الخميس، 27 فبراير 2025 - 20:15

كتب : محمود حمدي

ناصر منسي - الزمالك ضد زد

سجل ناصر منسي مهاجم الزمالك سابع أهدافه خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام زد ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التعادل للزمالك في شباك زد عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

واستغل ناصر منسي عرضية أحمد سيد زيزو المتقنة ليحولها إلى ضربة رأسية في شباك علي لطفي حارس مرمى زد.

ورفع ناصر منسي رصيده إلى 7 أهداف في المركز الثالث بقائمة ترتيب هدافي الدوري خلف إمام عاشور بـ9 أهداف وأسامة فيصل بـ8 أهداف.

وكشف مصدر من الزمالك في وقت سابق عن مخاطبة النادي لرابطة الأندية من أجل احتساب هدف الأبيض في بتروجت لصالح ناصر منسي.

وكان الزمالك تعادل مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة 14 من الدوري، وتم احتساب هدف الأبيض كهدف ذاتي عن طريق أحمد بحبح لاعب بتروجت.

الزمالك ناصر منسي زد
نرشح لكم
غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين قائمة الاتحاد - شكري نجيب ويوسف أسامة في الهجوم.. و8 غيابات أمام بيراميدز خبر في الجول – بوجلبان يرحب بإقامة معسكر لـ المصري في بورسعيد خبر في الجول – مكافأة فورية من كامل أبو علي للاعبي المصري بعد لقاء سموحة قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وإبراهيم عادل وماييلي في الهجوم أمام الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي 57 ثاتيه | الدوري المصري
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا 5 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يسجل ويقود الريان لتخطي العربي.. وحمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة 12 دقيقة | المحترفون
الاتحاد الفلسطيني: فوجئنا بموقف العراق.. ونتمسك بملعبنا الذي ناضلنا من أجله 31 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري 41 دقيقة | كرة يد
الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها 56 دقيقة | القسم الثاني
الرجل الأكثر جنونا من كرويف.. عن فرانس هوك صانع علم حراسة المرمى ساعة | تقرير في الجول
الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي 3 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 4 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف