العراق يطلب نقل مباراته أمام فلسطين إلى ملعب محايد خارج الأردن

الخميس، 27 فبراير 2025 - 20:05

كتب : محمد مصطفى

أيمن حسين - العراق

طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بنقل مباراته أمام المنتخب الفلسطيني من ملعب عمان الدولي في الأردن، إلى ملعب آخر، في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد العراقي في بيان رسمي، أن الترتيب الحالي والذي يشهد تنافسا بين العراق والأردن، وتواجد الأخير كمنتخب منافس بشكل كباشر على بطاقة التأهل يخلق بيئة غير متكافئة، ويهدد روح اللعب النظيف.

وأكمل الاتحاد العراقي: "نطالب بنقل المباراة إلى ملعب محايد من أجل الحفاظ على نزاهة التصفيات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المتواجدة في المجموعة".

أخبار متعلقة:
هل يرحل دالا؟ مهاجم العراق يزامل حمدي فتحي في الوكرة يونس محمود: أتحمل مسؤولية خسارة العراق أمام السعودية كأس الخليج – السعودية تضحك أخيرا.. الأخضر يفوز على العراق ويتأهل لنصف النهائي

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال برصيد 11 نقطة، يليه المنتخب الأردني برصيد 9 نقاط.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض المنتخبان صاحبي المركزين الثالث والرابع مرحلة جديدة من التصفيات لحجز مقعد في كأس العالم.

وجاء بيان الاتحاد العراقي كالتالي:

يودُ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم أن يوضحَ عدداً من الأمورِ والتفاصيل المتعلقةِ بمكان وموعدِ إقامة مباراةِ المنتخب الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ ضمن الجولةِ الثامنة من التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم 2026 والتي يفترض أن تجري في الأرضِ المفترضة للمنتخبِ المنافس.

ومن أجلِ إطلاع الرأي العامّ، ووضع جماهيرنا في صورةِ ما حدثَ منذ 20 فبراير الحالي حتى اليوم، وما تداولته وسائلُ الإعلام المختلفة، يبين الاتحادُ أنه على تواصلٍ مع الاتحادين الدوليّ المتمثل بـ FIFA والقاري المتمثل بـ AFC.

حيث وصلتنا الرسالة الأولى في العشرين من الشهر الحالي من الاتحادِ الدوليّ لكرة القدم اشترطَ فيها على الجانبِ الفلسطيني إقامة! المباراة في ملعبِ فيصل الحسيني بمدينةِ رام الله الفلسطينية، بعد استحصالِ موافقةِ الجانب العراقيّ، والتأكيد على المعايير المحددة التي تشمل الأمورَ اللوجستية والفنية والإدارية والأمنية.

ورغم حرصنا الشديد على إقامةِ المباراة في فلسطين الحبيبة، والوقوف مع الرياضةِ الفلسطينية في هذا الوقت، إلا أننا رفضنا اللعبَ في فلسطين للأسباب والمخاوف التي أكدها الاتحادان الدوليّ والآسيويّ في رسالته المرسلةِ إلينا في العشرين من الشهر الحالي، وهي كالآتي:

- عدم توفر تقنية VAR في هذه المباراة بعد تأكيدِ الشركة المتعاقدة مع الاتحادِ الآسيوي باستحالة توفيرِ تقنية VAR في الملعب، وأشار إليها الاتحاد الدوليّ في رسالته والتي أصبحت التقنية مهمة وتحقق العدالة وغيابها سيخلق خللاً واضحاً، ويقوض نزاهة المنافسة.

- كما رفضنا تغييرَ موعد المباراة خارج النافذة الدولية، كما أشار كتابُ الاتحاد الدوليّ إلى يوم 2025/4/23، وذلك لارتباطِ لاعبينا بالدورياتِ التي يحترفون فيها، ويوم أمس الأربعاء تسلمنا رسالةً من الاتحادِ الفلسطيني عبر الاميل مرسلة كذلك إلى الاتحادين الدولي والآسيوي يطلب فيها إقامةَ المباراة على ملعبِ عمان الدوليّ.

وأبلغنا اليوم الخميس في رسالة من قبل الاتحادِ الدولي بإقامة المباراة في ملعب عمان الدولي، وفي ضوء ذلك أرسلنا رسالةً أخبرنا فيها الاتحادَ الدوليّ بضرورة نقلِ المباراة من الأردن، لأن هذا القرار يثيرُ تساؤلاتٍ جديةً حول نزاهة وعدالة المسابقة، وذلك نظرًا إلى الطبيعة التنافسية الشديدة في المجموعة B، وإن العراق والأردن وفلسطين منافسون مباشرون في المجموعةِ، خاصةً أن الترتيبَ الحالي شديدُ التقارب بين العراق والأردن.

وأخبرنا الاتحادَ الدولي أن إقامة المباراة في عمان داخل دولة عضو في المجموعة ومنافس مباشر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم يخلق بيئةً غير متكافئةٍ، كما أنه يهدد روحَ اللعب النظيف، وكررنا طلبنا بنقل المباراة إلى ملعبٍ محايدٍ من أجل الحفاظ على نزاهة التصفيات، و ليتحقق مبدأ التكافؤ في الفرص بين المنتخبات المتواجدة في المجموعة، ونحن الآن بانتظار جواب الاتحاد الدوليّ على رسالتنا المرسلة إليهم صباح هذا اليوم.

ونوجه عناية جمهورنا الكريم إلى أن منتخبنا الوطني جاهز لخوض مباراته أمام شقيقه الفلسطيني في 2025/3/25، وبإذن الله سيتم الدفاع عن سمعة كرتنا وتحقيق التأهل إلى المونديال المقبل.

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏تحتوي على النص '‏1FA 2025.02.27 بمكان وموعد إقامة التصفيات المؤهلة للمنتخب الاتحادين الدولي يوضح الامور المنتخب الوطنى ونظيره الفلسطينى ضمن الجولة الثامنة العالم العام ووضع جماهيرنا الإعلام ،المختلفة يبين القدم أشترط الدولي الشهر والقاري وصلتنا الرسالة الاولى في الفلسطيني إقامة موافقة الفلسطينية في فلسطين للأسباب والمخاوف التي أكدها الاتحادين العشرين الحالي الاتحاد باستحالة وغيابها وبرغم فى هذا الوقت 2025/4/23 الاتحادين الاميل كما رفضنا تغيير الدولي بضرورة المباراة لاردن المسابقة وذلك نظر الى التنافسية الشديدة وخاصة اليوم ارسلنا الحفاظ المجموعة القرار المنتخبات ليتحقق صباح على نزاهة التصفيات الوطني الفلسطيني سمعة كرتنا وتحقيق التاهل الى المونديال جواب الاتحاد 2025/3/25 وباذن الله سيتم الدفاع والتوفيق‏'‏

العراق فلسطين تصفيات آسيا لكأس العالم
نرشح لكم
أحداث مؤسفة.. الاتحاد الجزائري يفتح تحقيقا في إلغاء مباراة بالدرجة الثانية تريزيجيه يسجل ويقود الريان لتخطي العربي.. وحمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة الاتحاد الفلسطيني: فوجئنا بموقف العراق.. ونتمسك بملعبنا الذي ناضلنا من أجله بعد إعلان اتحاد العاصمة.. نهضة بركان يصدر بيانا بشأن قرار المحكمة الرياضية تقرير : معلول يقترب من الدوري الكويتي أحمد ياسر يسجل ويقود التحدي للفوز على الصقور في الدوري الليبي. تقرير: موهبة تشيلسي يختار تمثيل المغرب عن إنجلترا تمهيدا لتدريب المصري.. الترجي الجرجيسي يعلن رحيل أنيس بوجلبان
أخر الأخبار
أورنستين: نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة.. وخطوة تقربه 19 دقيقة | الدوري الإسباني
محمد الحنفي حكما لمباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري 21 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الأهلي - وافق بيتيس.. بالميراس يتمم اتفاقه مع برشلونة لضم فيتور روكي 31 دقيقة | ميركاتو
أحداث مؤسفة.. الاتحاد الجزائري يفتح تحقيقا في إلغاء مباراة بالدرجة الثانية 37 دقيقة | الوطن العربي
بي بي سي: إيقاف مورينيو 4 مباريات بعد أحداث مباراة فنربشخة وجالاتا سراي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يقترب من استعادة محمود جهاد أمام إنبي ساعة | الكرة المصرية
الدوري السعودي - لوران بلان وثنائي الشباب وحارس الفيحاء الأفضل بشهر فبراير ساعة | سعودي في الجول
عبد الواحد السيد: الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم.. وهناك محاولات لإبعادنا عن المنافسة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 3 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف 4 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15