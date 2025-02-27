خبر في الجول – مكافأة فورية من كامل أبو علي للاعبي المصري بعد لقاء سموحة

الخميس، 27 فبراير 2025 - 19:17

كتب : عمرو نبيل

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

صرف كامل أبو علي رئيس النادي المصري، مكافأة فورية للاعبي الفريق بعد الفوز على سموحة.

المصري فاز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن كامل أبو دخل للاعبين في غرفة خلع الملابس عقب المباراة، وأبلغهم بصرف مكافأة إجادة فورية بعد الأداء الرائع خلال اللقاء.

وشهدت المباراة الظهور الأول لـ أنيس بوجلبان المدرب التونسي الجديد للفريق خلفا لـ علي ماهر، ليسجل النسور فوزهم الأول في بطولة الدوري بعد غياب 3 مباريات.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 27 نقطة مرتقيا للمركز الرابع في ترتيب الدوري على حساب البنك الأهلي.

ويلعب المصري مع مودرن سبورت يوم الاثنين المقبل في ختام المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

الدوري المصري المصري كامل أبو علي
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