انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) زد.. نقطة لكل فريق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام زد ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام زد على استاد القاهرة ضمن الجولة 16 من الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد زد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام زد دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

90+6 بطاقة صفراء في وجه أحمد سيد زيزو للاعتراض

ق90+5 بطاقة حمراء لمحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك

ق89 تسديدة قوية من أحمد صغيري لاعب زد من ضربة ثابتة

ق85 زيزو يهدر فرصة هدف محقق بعد عرضية متقنة من احمد الجفالي لكن تصدي رائع من علي لطفي.

ق80 مشاركة التونسي أحمد الجفالي بدلا من محمود حمدي الونش

ق65 إلغاء الهدف بداعي التسلل على ناصر منسي

ق63 ناصر منسي يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد ضربة رأسية متقنة

ق50 تسديدة قوية من ناصر منسي يتصدى لها علي لطفي حارس نادي زد

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+5 ناصر منسي يسجل هدف التعادل بعد ضربة رأسية متقنة

ق34 ضربة رأسية رائعة من زيزو ترتطم بالعارضة ويهدف محقق لنادي الزمالك

ق25 زيكو يسجل الهدف الأول لنادي زد بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء

ق24 تسديدة من مصطفى زيكو لاعب زد تتحول إلى ركلة ركنية

ق20 تسديدة صاروخية من زيزو تمر أعلى مرمى نادي زد

ق13 ناصر منسي يهدر فرصة الهدف الأول بعد ارتطمت

ق3 بطاقة صفراء مبكرة في وجه أحمد سيد عبد النبي لاعب زد

انطلاق المباراة