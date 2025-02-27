التجربة الثالثة - مودرن سبورت يعلن عبد الظاهر السقا مدير رياضيا خلفا لعبد الحليم علي

الخميس، 27 فبراير 2025 - 18:22

كتب : بسام أبو بكر

عبد الظاهر السقا

سيخوض عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق تجربته الثالثة في العمل الإداري.

وأعلن نادي مودرن سبورت تعيين عبد الظاهر السقا مديرا رياضيا خلفا لعبد الحليم علي.

وكان مودرن سبورت قد أعلن اليوم الخميس رحيل عبد الحليم علي عن منصب المدير الرياضي.

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وكشف مودرن سبورت عبر مركزه الإعلامي عن تعيين عبد الظاهر السقا مديرا رياضيا خلفا لعبد الحليم علي.

وسبق لعبد الظاهر العمل كمدير رياضي في نادي مودرن سبورت ولكن بمسماه القديم (فيوتشر).

كما عمل عبد الظاهر السقا مديرا للكرة بنادي المصري البورسعيدي.

وكان مودرن سبورت قد أعلن تعيين عبد الحليم علي في 9 يناير الماضي كمدير كرة للفريق.

وكشف مودرن سبورت في بيان رسمي عن توصل النادي لاتفاق ودي مع عبد الحليم علي مدير الكرة على انتهاء تجربته.

وسبق لعبد الحليم علي خوض تجربة مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي.

كما سبق لعبد الحليم علي (47 عاما) العمل مديرا للكرة في الزمالك 3 مرات آخرها من نوفمبر 2020 إلى مارس الماضي.

ويتذيل مودرن سبورت الترتيب برصيد 9 نقاط عقب مرور 16 جولة من مسابقة الدوري.

ويصارع مودرن سبورت من أجل البقاء في الدوري وتفادي الهبوط.

وتم تعيين الجزائري عبد الحق بن شيخة كمدير فني للفريق خلفا للفرنسي فرانك دوما.

وخلال ثلاث مباريات أدارهم بن شيخة خسر مودرن سبورت مرتين أمام كل من بيراميدز بهدف دون مقابل والجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل أمام فاركو سلبيا.

عبد الظاهر السقا مودرن سبورت
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