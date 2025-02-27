انتهت دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري المحترفين رجال لكرة اليد.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتصدر فريق الأهلي جدول الترتيب برصيد 24 نقطة عقب مرور ست جولات.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد الخسارة أمام سبورتنج في الجولة الخامسة.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

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نهاية اللقاء بفوز الأهلي 26-25 في الثانية الأخيرة

ق 29: التعادل 25-25

ق 27: الأهلي يوسع الفارق

ق 22: الزمالك يقلص الفارق لنقطتين

ق 16: طرد إبراهيم المصري

ق 15: 20-16 للأهلي

ق 8: 17-16 للأهلي

ق 5: 15-15

ق 1: التعادل سريعا 14-14

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. الأهلي 14-13 الزمالك

ق 29: وقت مستقطع والتعادل 13-13

ق 25: 12-12

ق 22: 11-11

ق 15: 8-8

ق 12: الأهلي يتقدم 8-7

ق 12: تعادل 7-7، ومحمد إبراهيم يتألق ويمنع تقدم الزمالك

ق 10: الزمالك يتقدم 6-5

ق 9: 5-5

ق 8: 5-4 للأهلي

ق 3: إيقاف دقيقتين لعبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي

ق2: 2-1 للأهلي

بداية اللقاء في السادسة والنصف على أون تايم سبورتس 2