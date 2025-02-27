البنك الأهلي يتفادى الخسارة أمام طلائع الجيش في 90+

الخميس، 27 فبراير 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تفادى البنك الأهلي السقوط في فخ الخسارة وخطف التعادل أمام طلائع الجيش في الجولة 16 من الدوري المصري.

تقدم الجيش عن طريق حامد الجابري ويسري وحيد، فيما سجل للبنك كل من أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان.

وتراجع البنك الأهلي للمركز الخامس برصيد 26 نقطة.

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فيما ظل الجيش في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ويعد ذلك ثاني تعادل بين الفريقين منذ 2022.

وصف المباراة

تقدم طلائع الجيش عن طريق حامد الجابري في الدقيقة 27 بعدما حول عرضية خالد عوض في الشباك.

ويعد ذلك ثاني أهدافه هذا الموسم وفي المباراة الثانية على التوالي بعدما سجل في اللقاء الماضي ضد زد.

في الشوط الثاني شارك أحمد مدبولي وأحمد ريان بدلا من محمد إبراهيم وسيرج أكا بحثا عن تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 54 شارك أحمد الشيخ بدلا من جودوين شيكا.

وبعد 4 دقائق أرسل الشيخ عرضية أودعها يسري وحيد بعدما تفوق على ثنائي دفاع البنك.

وقلص أسامة فيصل الفارق في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد توغل من أحمد ريان في ظل تراجع دفاعي.

ووصل مهاجم منتخب مصر للهدف الثامن في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري بفارق هدف عن إمام عاشور.

وتألق محمد شعبان في التصدي لفرصة أحمد مدبولي في الدقيقة 88.

وزاد البنك ضغطه في الثواني الأخيرة في ظل محاولات خطف التعادل.

وتحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 90+7، انبرى لها أحمد ياسر ريان وسجلها في الشباك بنجاح مسجلا ثالث أهدافه في آخر 5 مباريات ليخطف نقطة التعادل لفريقه في الدقيقة 90+11.

البنك الأهلي الدوري المصري طلائع الجيش
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