النصر يوضح موقف إصابتي لابورت وساديو ماني

كشف نادي النصر السعودي عن تفاصيل إصابة لاعبي الفريق الفرنسي إيمريك لابورت، وساديو ماني.

وذكر النصر في بيان رسمي: "سيخض لابورت للتقييم المستمر من الجهاز الطبي طوال فترة العلاج والتأهيل لتحديد موعد العودة".

وأشار البيان: "تقررإراحة ساديو ماني عن مباراة الغد".

وبذلك تأكد غياب الثنائي عن مواجهة النصر أمام العروبة في الأسبوع الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

لابورت لعب مع النصر 23 مباراة وسجل 4 أهداف خلال الموسم الحالي.

النصر فاز في آخر مبارياته على الوحدة 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو هدف النصر الأول في شباك القادسية عند الدقيقة 48.

رونالدو سجل هدفه الـ17 خلال الموسم الحالي ليتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن كريم بنزيمة.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 47 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 13 في المركز 18 (الأخير).

ويحتل العروبة منافس النصر في الجولة المقبلة المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.