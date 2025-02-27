الظهور الأول لـ بوجلبان.. المصري يحقق الفوز الأكبر ويطيح بـ سموحة إلى مجموعة الهبوط

الخميس، 27 فبراير 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري

حقق المصري فوزه الأكبر تاريخيا على حساب سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب السويس الجديد.

سجل ثلاثية المصري، صلاح محسن الهدفين الأول والثاني، فيما أضاف جون إيبوكا الهدف الثالث.

كما يعد ذلك الفوز هو الأكبر هذا الموسم للمصري.

أخبار متعلقة:
طاقم تونسي بالكامل رفقة بوجلبان مع المصري أنيس بوجلبان مديرا فنيا لـ المصري بوجلبان: أبدأ رحلة جديدة بتحديات أكبر مع المصري

تقدم صلاح محسن في الدقيقة الخامسة بعد متابعة لعرضية عمرو السعداوي ليسددها مباشرة في المرمى.

وعاد صلاح محسن في الدقيقة 45+1 ليسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين.

وخلال الشوط الثاني ألغى الحكم هدفا لصالح سموحة عن طريق لاعبه محمد متولي كناريا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أضاف جون إيبوكا الهدف الثالث بعد كرة عرضية من مصطفى أبو الخير، ليقضي على آمال سموحة في العودة.

ورفع المصري رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز الـ13.

وينتظر المصري مواجهة مودرن سبورت في ختام الدور الأول، فيما يلتقي سموحة أمام الاتحاد السكندري.

وضمن المصري تواجده ضمن التسعة أندية المتأهلة للمجموعة الأولى المتنافسة على لقب الدوري، فيما تأكد رسميا خوض سموحة مباريات المجموعة الثانية لتفادي الهبوط.

كما نجح المصري في الفوز بأول مباراة تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان الذي تولى قيادة الفريق خلفا لعلي ماهر.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى أبو الخير لاعب المصري المنضم من الأهلي خلال الانتقالات الشتوية.

وساهم أبو الخير في الهدف الثالث بعدما لعب كرة عرضية نجح إيبوكا في تحويلها برأسه في شباك سموحة.

وفاز صلاح محسن صاحبي الهدفين الأول والثاني لفريقه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

المصري سموحة أنيس بوجلبان صلاح محسن مصطفى أبو الخير
نرشح لكم
غياب ثنائي الزمالك ضد إنبي لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه قائمة الاتحاد - شكري نجيب ويوسف أسامة في الهجوم.. و8 غيابات أمام بيراميدز خبر في الجول – بوجلبان يرحب بإقامة معسكر لـ المصري في بورسعيد خبر في الجول – مكافأة فورية من كامل أبو علي للاعبي المصري بعد لقاء سموحة قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وإبراهيم عادل وماييلي في الهجوم أمام الاتحاد السكندري انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) زد.. نقطة لكل فريق
أخر الأخبار
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا 4 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يسجل ويقود الريان لتخطي العربي.. وحمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة 11 دقيقة | المحترفون
الاتحاد الفلسطيني: فوجئنا بموقف العراق.. ونتمسك بملعبنا الذي ناضلنا من أجله 30 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري 40 دقيقة | كرة يد
الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها 55 دقيقة | القسم الثاني
الرجل الأكثر جنونا من كرويف.. عن فرانس هوك صانع علم حراسة المرمى 59 دقيقة | تقرير في الجول
الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه ساعة | الكرة المصرية
العراق يطلب نقل مباراته أمام فلسطين إلى ملعب محايد خارج الأردن ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي 3 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 4 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف