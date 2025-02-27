الظهور الأول لـ بوجلبان.. المصري يحقق الفوز الأكبر ويطيح بـ سموحة إلى مجموعة الهبوط

حقق المصري فوزه الأكبر تاريخيا على حساب سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب السويس الجديد.

سجل ثلاثية المصري، صلاح محسن الهدفين الأول والثاني، فيما أضاف جون إيبوكا الهدف الثالث.

كما يعد ذلك الفوز هو الأكبر هذا الموسم للمصري.

تقدم صلاح محسن في الدقيقة الخامسة بعد متابعة لعرضية عمرو السعداوي ليسددها مباشرة في المرمى.

جوووووووول.. في أول 5 دقائق.. صلاح محسن يفتتح التسجيل لفريق المصري (سموحة 0 - 1 المصري) pic.twitter.com/nKzBZ37Vq6 — ON Sport (@ONTimeSports) February 27, 2025

وعاد صلاح محسن في الدقيقة 45+1 ليسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين.

جوووووووول.. في أول 5 دقائق.. صلاح محسن يفتتح التسجيل لفريق المصري (سموحة 0 - 1 المصري) pic.twitter.com/nKzBZ37Vq6 — ON Sport (@ONTimeSports) February 27, 2025

وخلال الشوط الثاني ألغى الحكم هدفا لصالح سموحة عن طريق لاعبه محمد متولي كناريا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أضاف جون إيبوكا الهدف الثالث بعد كرة عرضية من مصطفى أبو الخير، ليقضي على آمال سموحة في العودة.

جوووووووول.. جون إيبوكا يسجل الهدف الثالث لفريق المصري (سموحة 0 - 3 المصري) pic.twitter.com/bAooGbqs9k — ON Sport (@ONTimeSports) February 27, 2025

ورفع المصري رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز الـ13.

وينتظر المصري مواجهة مودرن سبورت في ختام الدور الأول، فيما يلتقي سموحة أمام الاتحاد السكندري.

وضمن المصري تواجده ضمن التسعة أندية المتأهلة للمجموعة الأولى المتنافسة على لقب الدوري، فيما تأكد رسميا خوض سموحة مباريات المجموعة الثانية لتفادي الهبوط.

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كما نجح المصري في الفوز بأول مباراة تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان الذي تولى قيادة الفريق خلفا لعلي ماهر.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى أبو الخير لاعب المصري المنضم من الأهلي خلال الانتقالات الشتوية.

وساهم أبو الخير في الهدف الثالث بعدما لعب كرة عرضية نجح إيبوكا في تحويلها برأسه في شباك سموحة.

وفاز صلاح محسن صاحبي الهدفين الأول والثاني لفريقه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.