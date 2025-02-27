تشكيل الزمالك - زيزو وناصر منسي يقودان الهجوم أمام زد.. وعودة ناصر ماهر وفتوح

الخميس، 27 فبراير 2025 - 18:05

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - غزل المحلة - ناصر منسي

يتواجد الثنائي عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك أمام زد.

كما يتواجد ناصر منسي في التشكيل الأساسي لهجوم الزمالك أمام زد.

ويلعب الزمالك أمام زد بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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وأعلن الجهاز الفني لنادي زد بقيادة مجدي عبد العاطي عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك.

كما عاد ناصر ماهر للتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك بعد إنتهاء إيقافه لمدة 3 مباريات.

وكذلك عاد أحمد فتوح للتواجد على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" -صلاح الدين مصدق.

خط الوسط: عمر جابر - محمود جهاد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايك.

ط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي - أحمد فتوح - أحمد حسام - محمد حمدي - أحمد محمود - محمد السيد - ناصر ماهر - أحمد الجفالي - سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

فيما يتواجد زد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

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