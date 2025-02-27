الزمالك يشكو شوبير ويطالب بمنع ظهوره على الفضائيات

أعلن نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية ضد الإعلامي أحمد شوبير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام.

وطالب الزمالك في شكواه بعدم ظهور شوبير على الفضائيات مرة أخرى.

وبرر الزمالك في شكواه: "قام الإعلامي أحمد شوبير بنشر فيديوهات تحرض على نشر العنف وتحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية والحث على نشر التعصب والكراهية بين الجماهير المصرية، وبخاصة جماهير الأهلى والزمالك، وهى مخالفات يعاقب عليها قانونا."

وأتم الزمالك في شكواه: "نطالب بوقف الإعلامى أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلاميا لما بدر منه من مخالفات".

وكان أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك كشف عن تحرك النادي لاتخاذ إجراءات قانونية، مطالبا بالاستمتاع بحضور الجماهير المصرية للمباريات والمنافسة الشريفة بين الأندية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي: "الزمالك سيتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لردع أي شخص أو أي مؤسسة تحاول أن ترهب المسئولين في اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو لجنة المسابقات بشغب الجماهير".

واختتم ميدو تصريحاته "وهذا لن يحدث إلا بمحاسبة مثيري الفتنة أي كان من يحتمون بهم.. مصر فوق الجميع".

ويواجه الزمالك فريق زد على استاد القاهرة في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الصدارة.