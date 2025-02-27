الزمالك يشكو شوبير ويطالب بمنع ظهوره على الفضائيات

الخميس، 27 فبراير 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب

أعلن نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية ضد الإعلامي أحمد شوبير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام.

وطالب الزمالك في شكواه بعدم ظهور شوبير على الفضائيات مرة أخرى.

وبرر الزمالك في شكواه: "قام الإعلامي أحمد شوبير بنشر فيديوهات تحرض على نشر العنف وتحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية والحث على نشر التعصب والكراهية بين الجماهير المصرية، وبخاصة جماهير الأهلى والزمالك، وهى مخالفات يعاقب عليها قانونا."

أخبار متعلقة:
الزمالك: اتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع أي شخص يحاول إرهاب المسؤولين بشغب الجماهير تشكيل زد - زيكو والبانوبي يقودان الهجوم أمام الزمالك.. وشادي حسين على الدكة كرة يد - قبل القمة.. موقف الأهلي والزمالك في ترتيب المرحلة النهائية بـ الدوري

وأتم الزمالك في شكواه: "نطالب بوقف الإعلامى أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلاميا لما بدر منه من مخالفات".

وكان أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك كشف عن تحرك النادي لاتخاذ إجراءات قانونية، مطالبا بالاستمتاع بحضور الجماهير المصرية للمباريات والمنافسة الشريفة بين الأندية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي: "الزمالك سيتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لردع أي شخص أو أي مؤسسة تحاول أن ترهب المسئولين في اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو لجنة المسابقات بشغب الجماهير".

واختتم ميدو تصريحاته "وهذا لن يحدث إلا بمحاسبة مثيري الفتنة أي كان من يحتمون بهم.. مصر فوق الجميع".

ويواجه الزمالك فريق زد على استاد القاهرة في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الصدارة.

الدوري الزمالك أحمد شوبير المجلس الأعلى للإعلام
نرشح لكم
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه قائمة الاتحاد - شكري نجيب ويوسف أسامة في الهجوم.. و8 غيابات أمام بيراميدز خبر في الجول – بوجلبان يرحب بإقامة معسكر لـ المصري في بورسعيد خبر في الجول – مكافأة فورية من كامل أبو علي للاعبي المصري بعد لقاء سموحة قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وإبراهيم عادل وماييلي في الهجوم أمام الاتحاد السكندري انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) زد.. نقطة لكل فريق التجربة الثالثة - مودرن سبورت يعلن عبد الظاهر السقا مدير رياضيا خلفا لعبد الحليم علي
أخر الأخبار
لا جديد مع بيسيرو.. الزمالك يتعادل أمام زد ويفشل في الانتصار للمباراة الثالثة تواليا 4 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يسجل ويقود الريان لتخطي العربي.. وحمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة 10 دقيقة | المحترفون
الاتحاد الفلسطيني: فوجئنا بموقف العراق.. ونتمسك بملعبنا الذي ناضلنا من أجله 30 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري 40 دقيقة | كرة يد
الدرجة الثانية - 18 فريقا يحسمون التأهل لدورة الترقي.. وموعد إقامتها 55 دقيقة | القسم الثاني
الرجل الأكثر جنونا من كرويف.. عن فرانس هوك صانع علم حراسة المرمى 59 دقيقة | تقرير في الجول
الثالث في ترتيب الهدافين.. ناصر منسي يسجل سابع أهدافه ساعة | الكرة المصرية
العراق يطلب نقل مباراته أمام فلسطين إلى ملعب محايد خارج الأردن ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي 3 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 4 مؤتمر كولر - عن سبب غياب معلول وعدم الفوز على الزمالك بـ 5 أهداف