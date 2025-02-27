تشكيل زد - زيكو والبانوبي يقودان الهجوم أمام الزمالك.. وشادي حسين على الدكة

الخميس، 27 فبراير 2025 - 17:48

كتب : FilGoal

هدف زيكو لصالح زد في شباك حرس الحدود

يقود الثنائي مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي تشكيل نادي زد الأساسي في مواجهة الزمالك.

ويلعب زد أمام الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لنادي زد بقيادة مجدي عبد العاطي عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك.

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وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط : بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم .

خط الهجوم : مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد سيد مزيكا - محمد أشرف - إسلام إسماعيل - أحمد عادل - حمدي علاء - ماجد هاني - يورك رفائيل - عمار حمدي - شادي حسين .

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

فيما يتواجد زد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

الزمالك زد زيكو
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