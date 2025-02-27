تونالي: أفكر في العودة لـ ميلان ولكن

أوضح ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل الإنجليزي أنه يفكر في العودة لـ ميلان لكنها ليست فكرة مسيطرة عليه.

وعاد تونالي للمشاركة مع نيوكاسل بعد نهاية إيقافه بسبب المراهنات في الموسم الماضي.

وقال تونالي عبر تصريحات نقلتها توتو ميركاتو: "الأمر صعب، لأنك لا تحدد مصيرك بنفسك، إنه عالم مليء بالأموال واللاعبين والأندية".

وأضاف "عندما تقول لا، النادي أيضا سيقول لا، في المفاوضات من النادر أن يكون هناك موافقة من الطرفين أو رفض منهما، هناك دائما نعم واحدة ولا واحدة".

وأكمل "في الأندية الكبيرة، مع الكثير من الأموال، أصبح اللعب لفريق واحد في مسيرتك مثل التواجد في المدينة الفاضلة".

وأكمل "في الانتقالات أنت تحصل على شيء وتعطي شيء وساهمت ميلان في تعديل ميزانيته".

وأردف "أنا نضجت، اكتشفت دولة جديدة وأسلوب لعب جديد ولغة جديدة، ليس لدي أي ندم".

وواصل "فكرة العودة لميلان في أي يوم مطروحة، لكنها ليست أول فكرة في رأسي عندما أصحو من النوم".

وردا على وجود مفاوضات للعب ليوفنتوس قال: "وكيلي لم يخبرني أبدا بذلك".

وأتم "وجدت طريقي ولا أريد أي إزعاج مجددا، أريد الفوز من أجل جماهير نيوكاسل، قريبا ستكون تلك الفرصة الأولى في ملعب ويمبلي".

وسيلتقي نيوكاسل مع ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الشهر المقبل.

صاحب الـ 26 في الموسم الجاري 32 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

وارتدى تونالي قميص ميلان في 130 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 13 وساهم في التتويج بلقب الدوري الإيطالي.