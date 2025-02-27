تقارير: بوتافوجو يحاول ضم لاعب النصر السعودي

الخميس، 27 فبراير 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

ويسلي - النصر

يحاول نادي بوتافوجو البرازيلي ضم ويسلي جاسوفا لاعب النصر السعودي، حسب تقارير برازيلية.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية من نظيرتها Fogâo البرازيلية أن بوتافوجو يسعى للاستفادة من خدمات ويسلي بنظام الإعارة حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت التقارير أن الخطوة تأتي في ظل رغبة اللاعب بمغادرة النصر للعب مزيد من الدقائق، وتعبيره عن عدم رضاه عن المدة التي خاضها مع الأصفر في الموسم الجاري.

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يذكر أن فترة الانتقالات الشتوية بالبرازيل تنتهي في 28 فبراير الجاري.

ولعب ويسلي 3 مباريات في الدوري السعودي الموسم الجاري، بدأ واحدة منها أساسيا، وشارك في 2 كبديل.

في حين لعب 6 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة، ولم يبدأ أساسيا في أي منها، وسجل هدفًا، وصنع آخر.

وانضم ويسلي الى النصر صيف 2024 قادمًا من كورينثيانز البرازيلي مقابل 22.5 مليون يورو.

المهاجم الواعد هو أكثر من لعب المباريات مع فريقه السابق كورينثيانز خلال عام 2024 برصيد 47 مباراة سجل خلالها 5 وصنع 3.

ويسلي النصر بوتافوجو
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