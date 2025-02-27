بالتعاون مع وزارة الرياضة.. وادي دجلة يبدأ دوراته التدريبية للإسعافات الأولية

بدأت أندية وادى دجلة تنظيم الدورة التدريبية المتخصصة في الإسعافات الأولية لعدد 45 متدربًا من أندية ومراكز الشباب في محافظة أسيوط.

وأقيمت الدورة يومي 24 و 25 فبراير 2025، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، بهدف تأهيل المدربين والإداريين للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة التي قد تحدث أثناء التدريبات أو المباريات الرياضية.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة واسعة أُطلقت في وقت سابق بين أندية وادى دجلة ووزارة الشباب والرياضة، تهدف إلى تقديم دورات إسعافات أولية لمدربي الأندية العامة ومراكز الشباب، وأندية كرة القدم من دوري المحترفين حتى الدرجة الرابعة في خمس محافظات هي: القاهرة والإسكندرية والمنيا، وأسيوط ودمياط، بواقع دورتين تدريبيتين في كل محافظة.

تضمنت الدورة التدريبية في أسيوط مجموعة من المحاور الحيوية في الإسعافات الأولية، ومنها إنعاش القلب الرئوي والتعامل مع حالات ارتخاء عضلة اللسان (بلع اللسان)، والحروق والجروح، والغرق والكسور. وتم التركيز على تقديم تدريب عملي وتفاعلي لضمان أن المتدربين اكتسبوا المهارات اللازمة للتعامل مع الإصابات الطارئة بشكل فعال. وفي نهاية الدورة، تم تسليم المتدربين شهادات معتمدة، مما يعكس التزام أندية وادى دجلة بتعزيز مستوى السلامة الصحية للرياضيين في جميع الأنشطة الرياضية.

وتسعى أندية وادي دجلة من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى السلامة والرعاية الصحية للرياضيين خلال تدريباتهم ومبارياتهم.

وقد اتخذت خطوات ملموسة لتطوير هذا الجانب الحيوي داخل أنديتها، من خلال تدريب جميع المدربين والإداريين في الأكاديميات والفرق الرياضية على الإسعافات الأولية.

كما تم تجهيز جميع الفروع بمعدات إنعاش قلبي متطورة، مما يعكس ريادة أندية وادى دجلة في مجال الرياضة. ومن خلال هذه المبادرات، تسعى وادى دجلة لنشر الوعي وتزويد الجميع بالمعرفة الضرورية للتعامل مع الإصابات الطارئة، مما يسهم في حماية الرياضيين وضمان سلامتهم.

وتؤكد أندية وادى دجلة على أهمية تأهيل المدربين والإداريين لضمان سلامة اللاعبين وتحسين مستوى الأداء في مختلف الأنشطة الرياضية.

وتولي اهتمامًا خاصًا بتدريب الكوادر الرياضية على إدارة الطوارئ والإصابات الخطيرة، وذلك لتجنب تكرار الحوادث السابقة وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة بشكل سريع وفعّال في حالات الطوارئ، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز الأندية التي تهتم بتطوير رياضة آمنة وفعّالة في مصر.