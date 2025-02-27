مودرن سبورت يعلن رحيل عبد الحليم علي من منصبه

الخميس، 27 فبراير 2025 - 15:42

كتب : FilGoal

عبد الحليم علي - مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت رحيل عبد الحليم علي من منصبه كمدير للكرة بالجهاز الفني.

وكان قد تم تعيين عبد الحليم علي في 9 يناير الماضي كمدير كرة للفريق.

وكشف مودرن سبورت في بيان رسمي عن توصل النادي لاتفاق ودي مع عبد الحليم علي مدير الكرة على انتهاء تجربته.

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ووجه مجلس إدارة مودرن سبورت الشكر لعبد الحليم علي صاحب التجربة الرائعة على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتمنى مجلس إدارة مودن سبورت التوفيق لعبد الحليم علي خلال الفترة المقبلة مشددا على استمرار العلاقة الطبية بين الطرفين.

وسبق لعبد الحليم علي خوض تجربة مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي.

كما سبق لعبد الحليم علي (47 عاما) العمل مديرا للكرة في الزمالك 3 مرات آخرها من نوفمبر 2020 إلى مارس الماضي.

ويتذيل مودرن سبورت الترتيب برصيد 9 نقاط عقب مرور 16 جولة من مسابقة الدوري.

ويصارع مودرن سبورت من أجل البقاء في الدوري وتفادي الهبوط.

وتم تعيين الجزائري عبد الحق بن شيخة كمدير فني للفريق خلفا للفرنسي فرانك دوما.

وخلال ثلاث مباريات أدارهم بن شيخة خسر مودرن سبورت مرتين أمام كل من بيراميدز بهدف دون مقابل والجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل أمام فاركو سلبيا.

مودرن سبورت عبد الحليم علي مدير الكرة الدوري المصري
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